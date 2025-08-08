「絶壁頭は毒親のせい」と批判殺到も…赤ちゃんの”頭の歪み”を矯正する《ヘルメット治療》は本当に必要か？

物議を呼んだヘルメット治療

ここ数年、街中でよく見かける赤ちゃんの「ヘルメット姿」に賛否が集まっている。

十数年ほど前からだろうか、後頭部がきれいな丸みを帯びていないと “絶壁だとイジられる” 風潮が強くなったように思われる。近頃の若者の中には、頭の形は「深刻な外見上の問題」ととらえる者も多くなってきているようだ。

インターネットで「赤ちゃん 頭の形」と検索すると、ヘルメット治療を推奨する医療機関の記事が並ぶ。こうしたトレンドに乗ってか、「ヘルメット治療をやらせないのは毒親だ」などという、過激な意見も現れ始めた。

その一方、SNSでは「ルッキズムを助長する」「意識高い系に見える」という懐疑的な意見も混在している。

とはいえ、自費診療で50〜60万円という多額の治療費は、これから子供を持とうとする若者たちにいらぬ心労を与えかねない。「早く始めたほうが良い」と決断を急がせるような情報発信が広まるなか、はたしてヘルメット治療にどれだけの効果があるのだろうか。

ヘルメット治療が始まった経緯

ヘルメット治療は、子供の頭の変形を矯正する治療法だ。流行した背景には、アメリカで1990年代からはじまった“Back to Sleepキャンペーン” （うつ伏せ寝を避け、仰向け寝を推奨する運動）がある。

これは乳幼児のSIDS（乳幼児突然死症候群）防止が目的で取り入れられ、大きな成果があったが、仰向けでずっと寝かされることにより頭の形に歪みが生じる赤ちゃんが急増した。

現在、47%の赤ちゃんに何らかの頭の変形（専門的には「位置的頭蓋変形症」）が認められる。その内訳は軽症30.7%、中等症13.3%、そして重度が2.7%だ。6人にひとりは中等症以上と診断されるという。

主にヘルメット治療の対象となるのは、頭の形に左右差がみられる「斜頭症」のケースだ。

このうち左右差が特に大きいだけでなく、耳の位置や目の開き具合に影響が及ぶケースは重症と診断される。重症のばあい自然回復は難しいが、ヘルメット治療によって改善を期待することができる(1,2)。

一方で軽症〜中等症の場合は、自然回復する可能性も高い。200人の乳児を観察した結果、出生後から生後８か月までは頭の変形がある割合は増加するが、赤ちゃんが寝がえりをうてるようになると自然と改善が始まり、２歳の時点では3.3%にまで減少することがわかっている (3)。

さらに、中等症のみを対象としてヘルメット治療と自然経過を比較した研究では、明確な差が見られなかったという報告もある(4)。

まずは寝かせ方を見直す

「ふらいと先生」としても知られる、新生児科医・小児科医の今西洋介氏はこう説明する。

「受診時期や症状にもよりますが、ヘルメット治療が必要とされるのは基本的に重症のケースです。軽症〜中等症の場合、まずは寝かせ方を見直すことが大切です。

受診時期にもよりますが、生後1〜2ヵ月の赤ちゃんであれば、『首の向きを左右まんべんなく変える、頭が一定方向にばかり向かないようタオルなどで補助する、親が見守ったうえで腹ばいになる練習をさせる』といった、寝かせ方やポジショニングの指導を1ヵ月ほど行って様子を見たうえで、改善がなければヘルメット治療を検討するという流れが一般的。現実的には、軽症の場合はそこで治ることがほとんどです」

赤ちゃんへのヘルメット治療の研究が増えてきたのは10年ほど前からで、医学統計的な結論を得るには研究の蓄積が不足しているのが実情だ(5)。

とはいうものの重症の斜頭症を改善する別の方法もないため、ヘルメット治療はCAD/CAMによる成型技術の発展とともに、現場先行で導入が進んでいった。

こうした現場先行の医療技術には歯科インプラント等があり、市場のニーズが研究をけん引する好ましい面もある。その反面、データ不足を盾にして本来必要ではないケースにまで適応が拡大されるなど、慎重さを欠く運用もされやすい。

