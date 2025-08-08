ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¢ª¡Ø¤ª¤Æ¤Æ¤ÎÆ°¤¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ëÊÊ¡Ù¤¬36ËüºÆÀ¸¡Ö¼÷»Ê°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë£÷¡×
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥é¥Æ¡×¤Ë¡¢¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¼ê¼ê¤ò¤³¤Í¤³¤Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥é¥Æ¡×¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï36.4ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÆùµå¤ÈÆùµå¤Î´Ö¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÂ¿Ê¬¿ÀÍÍ¤Ë¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤Õ¤ß¤Õ¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤³¤Í¤³¤Í¡É¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÂÎ¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤²¤Êº¤¤ê´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥¿¥Óー¤Î¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¡Ö¥é¥Æ¡×¤Á¤ã¤ó¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡È¤Õ¤ß¤Õ¤ß¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¤Õ¤ß¤Õ¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤³¤Í¤³¤Í¡É¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤½¬´·¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤³¤Í¤³¤Í♡
¤¢¤ëÆü¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ª¼ê¼ê¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Í¤³¤Í¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Î¤ª¼ê¼ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Ä¤¤ËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤³¤Í¤³¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ª´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡Öº£¤Î¡¢¸«¤Æ¤¿¡©¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë»ÅÁð¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²¤ëÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¡È¤³¤Í¤³¤Í¡É¤Ï¡¢¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¤ëÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎËí¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀêµò¤·¡¢¤ªÌÜÌÜ¤ò¤·¤ç¤Ü¤·¤ç¤Ü¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¼ê¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Í¤³¤Í¡£
¤½¤·¤ÆÌ²µ¤¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¹¤®¤ë¿²Æþ¤êÊý¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤³¤Í¤³¤Í¤Ë¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥´¤¤ÆÈÆÃ¤Ç¤¹¤Í¡£Ê©ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤ä¤ó¡×¡Ö·ö²ÞÁ°¤Î¼ê¥Ý¥¥Ý¥¤¹¤ë¤ä¤Ä¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê°®¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤ー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡ª♡¤½¤·¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»þ¤Î¤·¤ç¤Ü¤Ü¤ó¤ª¥á¥á¤â²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤♡¡×¡ÖÁ°À¤¤ÏÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Ç¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ð¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥é¥Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Í¤³¤Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ä¡¢¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ÎµÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥é¥Æ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Megumi
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£