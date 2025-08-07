KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÎÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¤­¤Î¤¦¤Î½éÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±üÅÄÃæ³Ø¹»»þÂå°ÊÍè¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê

54Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£
ÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê¤Ï¤­¤Î¤¦¤Î¥°¥ëー¥×¥êー¥°½éÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±üÅÄÃæ³Ø¹»»þÂå¤ËÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÇÏ¾ìÁª¼ê¤Ïーー

Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÇÏ¾ìÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î3ÅÀ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¡¢¥Áー¥àºÇÄ¹¤Î¤ª¤è¤½34Ê¬¥×¥ìー¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ëー¥×¥êー¥°¤Ï»Ä¤ê2Àï¤Ç¤¹¡£