ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤ÇÔËÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤½¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ç¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬µÄÀÊ¿ô¤ò°Ý»ý¡ÊÁý¸º¥¼¥í¡Ë¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢±Æ¤ÇÂçÇÔ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¯Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¡ÖÁ´¤¯»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤·¤Ü¤ó¤À¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¡¢1¤Ä¤Ï¡Ö¼«Ì±¤¬¥º¥¿¥Ü¥í¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤¬¡Ö»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤¬¤Ê¤¼Î©·û¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤¬1¿Í¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊÝ¼éÁØ¤ÎÉ¼¤¬³ä¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎ©Ì±¤Ê¤ó¤«²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µÄÀÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áªµó¶è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¡ÖµùÉ×¤ÎÍø¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë²¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËµÄÀÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Â¾ÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃª¤Ü¤¿¤Ç¡×µÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬ÌäÂê¤À¤ÈÃÝÅÄ»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¼«Á³Áý¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì»ö¼Â¾å¡¢ÇÔËÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼«ÎÏ¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¼Á¤òÌäÂê»ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÄÉ¤¤É÷¤ÎÃæ¤Ç1µÄÀÊ¤âÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÇÔËÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¤âÎ©Ì±¤â¹ñÀ¯¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤º¡¢À¯¼£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¥Û¥ó¥ÈÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿
