【アコ メモリアルロビーver.】 2026年6月 発売予定 価格：26,400円

あみあみは、フィギュア「アコ メモリアルロビーver.」を2026年6月に発売する。価格は26,400円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ゲヘナ学園の風紀委員「天雨アコ」が、先生との賭けに負け、罰ゲームとして首輪をつけることになる絆ストーリーのワンシーンを、1/7スケールでフィギュア化したもの。

手枷やカウベル、ストーリー内に登場する首輪などの細かなパーツ、彼女が行政官に就いてから大切にしている「ホットショット」も長い銃身の設定を反映して忠実に再現している。

「アコ メモリアルロビーver.」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全長 約230mm 素材：PVC、ABS

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。