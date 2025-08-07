¥¹¡¼¥Ñ¡¼8¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¡ª Æ°²èÀìÍÑ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¸¥«¥á
¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤Îº£¤À¤«¤é»Â¿·¤«¤â¡£
º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Çµ¤·Ú¤ËÆ°²è¤¬»£¤êÊüÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¸½Áü¤¬É¬Í×¤Ê8mm¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤¬¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
1965Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥À¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼8¡×¤Ï¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾µ¡¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï J¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹´ÆÆÄ¤ÎSF±Ç²è¡ØSUPER8/¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¤¥È¡Ù¤Ê¤ó¤ÆºîÉÊ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Û¤É¡£
¸½ÂåÈÇ¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼8¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼8¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤¬¡¢Camp Snap¤Î¡ÖCS-8 Digital Video Camera¡×¡£ÀÅ»ß²è¤Ï»£¤ì¤Ê¤¤·é¤µ¤Ç¡¢30fps¤ÎÆ°²è¡õ²»À¼¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Áàºî´¶¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ê¥í¥°
»£±Æ¤Ï¥ì¥ó¥º²¼¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤ò¡¢²¡¤·¹þ¤à¤È¥¹¥¿¡¼¥È¡õÎ¥¤¹¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¡£º¸Â¦ÌÌ²¼¤Î¥À¥¤¥ä¥ë²óÅ¾¤Ç¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¡£ÎÙ¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ò9:16¡¢16:9¡¢1:1 ¡¢4:3¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈæÎ¨¼¡Âè¤Ç¥ì¥È¥í¤Ã¤Ý¤µ¤â½Ð¤ë¤Î¤ÇÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¾å¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸1¡¢2¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¡¢Çò¹õ¤È¤¤¤Ã¤¿5¼ïÎà¤Î¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤â¥»¥Ô¥¢¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¥¶¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¤Æ¥ì¥È¥í´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£
¿Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ÏSD¥«¡¼¥É»ÄÎÌ¤ò¼¨¤·¡¢±¦Â¦ÌÌ¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï½¼ÅÅ»ÄÎÌ¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾åÉô¤Ë¤Ï¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡¿¥¢¥¦¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤âÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÊÝÂ¸¤ÏSD¥«¡¼¥É
¤Á¤Ê¤ß¤Ë³ÎÇ§ÍÑ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢PC¤Ê¤É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤âÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤·¤¿MP4¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Æ±º¤µ¤ì¤ë4GB¤ÎSD¥«¡¼¥É¤Ê¤éºÇÄ¹30Ê¬´Ö¡¢128GB¤Ê¤é16»þ´Ö¤¬ÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤È°ã¤Ã¤Æ¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½¼ÅÅ¤È¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ÏÉÕÂ°¤ÎUSB-C¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¿²è¤ÎÊýË¡¤â¥¢¥ì¥³¥ì¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£»£±Æ¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Source: Instagram, Camp Snap