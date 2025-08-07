大谷翔平、VSヌートバーで衝撃事実が発覚 「可哀想」「戦友だろうが容赦無し」ファン同情の「5」
本拠地カージナルス戦
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投を見せた。特に2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で同僚だったラーズ・ヌートバー外野手からは2連続三振。通算成績でも圧倒している。
圧巻の投球だった。2回無死、「4番・左翼」に入ったヌートバーに対し、カウント1-2と追い込んだ大谷は、高めに99.4マイル（約159キロ）の直球を投げ込み、空振り三振を奪った。4回も1-2と追い込んでから低めのスライダーを振らせて三振。1度もバットに当てさせず料理した。これでエンゼルス時代の23年5月の対戦から5打席連続で奪三振を記録している。
日本代表のチームメートを前に圧倒的な成績を見せる大谷に、SNS上のファンも反応。「バットに当たらない」「かつての戦友だろうが容赦無し」「ヌートバーキラーだね」「ヌートバーは大谷さん苦手なの」「WBCで研究済」「可哀想」など同情のような声が届いていた。
ヌートバーはその後、9回1死一、三塁から中堅フェンス直撃のタイムリー二塁打を放ち、面目躍如。大谷も打者として3回に一時逆転となる39号2ランを放つなど3打数1安打2打点を記録したが、ドジャースは3-5で敗れている。
（THE ANSWER編集部）