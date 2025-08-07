¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¡¡Û±¦ç½Éô¤±¤¤¤ì¤ó¤«¤éÃæ6Æü¤Ç¹¥Åê¤âÅÐÈÄ´Ö¤ÎÄ´À°ÊÑ¹¹¤ò¼¨º¶¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î4²ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë54µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ËÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇÌÜ¤Î39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¸í»»¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊµÏ¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÆüÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤²ù¤·¤¤¤«¡©
¡¡¡ÖÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¼è¤êÀÚ¤ì¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÃæÈ×ÂÇÀÊ¤â´Þ¤á¤Æ¤â¤¦¾¯¤·Ç´¤ê¶¯¤¯¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¸åÈ¾¤¤¤¤ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½½ë¤¤Ãæ¤Ç¹¥Åê¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê3²ó¤Ë¡Ë¥Ð¥ó¥È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£½àÈ÷¤Ç¤Î¿´¤¬¤±¤Ï¡©
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÇÀÊ¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÊÌ¡¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀ³¤ßÊ¬¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¼¡²ó°Ê¹ß¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÊý¤ÇÂç¤¤¤Á°¿Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½±¦ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤«¤éÃæ6Æü¤Ç²¿¤«ÂÐºö¤Ï¡©
¡¡¡ÖÅÐÈÄ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ°Ê¹ßµå¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£ÆüµåÂ®¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â®µå¤¬Â¿¤á¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤±¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Åê¤²¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¤É¤ì¤À¤±½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÀïÎ¬¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¤«¤é¤¯¤ë¤È¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ëÃæ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿µå¼ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î¹Í¤¨¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×