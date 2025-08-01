À¶¿å¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½FW¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡ºòµ¨¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë1Éô¤Ç27»î¹ç½Ð¾ì8G2A¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï8·î1Æü¡¢¥Ï¥Ý¥¨¥ë¡¦¥¤¥í¥Ë¡¦¥¥ê¥ä¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥â¥ÊFC¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤«¤éFW¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß30ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊì¹ñ¥Ñ¥Ê¥Þ¤ä¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î1Éô¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ºòµ¨¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë1Éô¡Ë¤Ç27»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄÌ»»26¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ê¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£È¿Ä®¹¯¼£¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢À¶¿å¡ª¡ª¡×
¢§È¿Ä®¹¯¼£¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ï¥Ý¥¨¥ë¡¦¥¤¥í¥Ë¡¦¥¥ê¥ä¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥â¥ÊFC¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹Áª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤âÀ§Èó²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹Áª¼ê¡¢¤è¤¦¤³¤½À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×
¡¡1994Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß30ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊì¹ñ¥Ñ¥Ê¥Þ¤ä¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î1Éô¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ºòµ¨¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë1Éô¡Ë¤Ç27»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄÌ»»26¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ê¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢À¶¿å¡ª¡ª¡×
¢§È¿Ä®¹¯¼£¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ï¥Ý¥¨¥ë¡¦¥¤¥í¥Ë¡¦¥¥ê¥ä¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥â¥ÊFC¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹Áª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤âÀ§Èó²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹Áª¼ê¡¢¤è¤¦¤³¤½À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×