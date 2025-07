【グラニフ:「イカゲーム」コラボレーションアイテム】

グラニフは、Netflixシリーズ「イカゲーム」コラボレーションアパレルを販売している。

コラボアパレルには劇中でも印象的なヨンヒ人形やピンクガードなどに加え、ファイナルとなるシーズン3からのデザインがラインナップ。

カラフルなポップさと不気味さが同居した唯一無二の世界観が表現され、Tシャツ、靴下、帽子が展開されている。

(C) graniph inc.

SQUID GAME TM/(C) Netflix. Used with Permission.