オーディオテクニカは、「聴こえ」の変化に寄り添い、耳に優しく音を届けるというコンセプトの新ブランド「audio-technica MIMIO(オーディオテクニカミミオ)」を発表。ヒアリングアシストイヤホン「MIMIO ASSIST ONE」とお手元テレビ用スピーカー「MIMIO SOUND MOVE」を2025年8月1日(金)より順次発売します。

※ヒアリングアシストイヤホンは、補聴器ではありません。聴こえには個人差があります。

「MIMIO ASSIST ONE」(ブラック)

記事のポイント 医療機器である補聴器よりもカジュアルに使え、集音器よりも個々の聴こえ方にカスタマイズできる“ヒアリングアシストイヤホン”という新ジャンルを開拓。最近ちょっと聴こえづらいことがある…といった悩みに、オーディオブランドならではの技術で寄り添います。「聴こえ」の変化を感じ始めた中高年に最適です。

近年、イヤホンやヘッドホンの常用、都市の騒音、日々のストレスや疲労などにより、耳にかかる負担が増しており、「聴こえ」の質を見直すことが重要になっています。オーディオテクニカは、創業から60年以上にわたり培ってきた音響技術を生かし、「聴こえ」を見つめ直す新たなアプローチとして、「audio-technica MIMIO」を立ち上げました。一人ひとりの「聴こえ」の変化に寄り添い、耳に優しく音を届けることで、心地よく豊かな音体験を提供し、日常の中の「大切なひととき」を支える存在となることを目指すとしています。

第1弾製品となる「MIMIO ASSIST ONE」は、「聴こえ」の個人差に寄り添い、聴きとりづらい会話やテレビの音などを聴きとりやすくするヒアリングモードを備えたイヤホンです。聴きたい音をキャッチする高い集音性能に加え、使用するシーン(標準・テレビ・会話・屋外・カスタム×4)に応じて、モード切り替えが可能。使う人の耳に合わせて聴こえをパーソナライズした状態で、音楽再生や通話が可能です。

「MIMIO ASSIST ONE」(ベージュ)

耳を守り、より明瞭な聴こえを実現する多彩な機能(自声抑制、ハウリング抑制、環境ノイズ抑制、衝撃音抑制、風雑音抑制、イコライザー設定、ビームフォーミング)を搭載。ハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術を採用し、ワイヤレスイヤホンとしての機能も充実しています。

ケース併用で最大約40時間、イヤホン単体で約10時間連続使用可能。日常の様々なシーンで使用できる防水・防じん仕様(IP55)です。本体カラーはベージュとブラックの2色。

「MIMIO SOUND MOVE」は、テレビ音声を自分に合った音量と明瞭な音声で快適に楽しむための手元スピーカーです。独自の音響・回路設計で人の声をよりクリアに届ける「はっきり音」機能を搭載。ステレオ再生によって、まるでその場にいるかのような臨場感を実現し、暮らしに自然になじむデザインも追求しています。さらに、置くだけ充電や音声ガイダンス、防滴仕様など、日常生活における使いやすさにも配慮しています。本体カラーはホワイトとブラックの2色。

「MIMIO SOUND MOVE」

オーディオテクニカ 「MIMIO ASSIST ONE」 発売日:2025年8月1日 実売価格:4万9500円(税込)

オーディオテクニカ 「MIMIO SOUND MOVE」 発売日:2025年8月8日 実売価格:2万1780円(税込)

The post 聴力の衰えを感じ始めた世代に! オーディオテクニカ「MIMIO(ミミオ)」誕生 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.