ディスクブレーキ・前後フェンダーを搭載した特別仕様！ジック「HUMMER FDB206FAT-DISC JET-BLACK」

ジックは、HUMMERブランドで、黒い車体に黒いロゴの車体、ディスクブレーキを兼ね備えた、折りたたみファットバイク【HUMMER FDB206FAT-DISC JET-BLACK(ハマーFDB206 ファット-ディスク ジェット-ブラック)】を2025年8月下旬に発売予定です。

ジック「HUMMER FDB206FAT-DISC JET-BLACK」

フレーム :Steel

折りたたみサイズ:920×520×680mm

重量 :約18.5kg

タイヤサイズ :20×3.0

ブレーキ :ディスクブレーキ

チェーンホイール:46T

フリーホイール :14-28T

Component :SHIMANO Tourney 6speed

希望小売価格 :¥45,000(税込¥49,500)

カラー :Matte Black

NUMBER/COLOR/JAN:13200-01/Matte Black/JAN:456237339 1322

人気の「HUMMER FDB206FAT-BIKE」にディスクブレーキ・前後フェンダーを搭載した特別仕様のモデル。

20×3.0の極太タイヤを備え、マットブラックの車体にツヤのある「HUMMER」のロゴが輝く力強いスタイルの折りたたみファットバイク。

ディスクブレーキ搭載で高い制動力をもち、街中のストップ&ゴーにも最適な実用性を兼ね備える。

シマノ製6段変速を搭載し、極太タイヤの安定した乗り心地に走行性をプラス。

前後フェンダーは標準装備で、雨上がりの走行も安心。

もちろん折りたたみ自転車だから、たたんで収納も可能。

「HUMMER」の力強いスタイルと、使いやすさをあわせ持つ、毎日の相棒にぴったりな折りたたみファットバイク。

魅せる黒の個性的な自転車で街の中を駆け抜ける。

