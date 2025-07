通信費見直しアドバイザー・本間輝明氏が警鐘「“ネット無料”に潜む落とし穴、J:COM In My RoomのRealを語る」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【ネット無料は本当?】J:COM In My Roomのメリット・デメリットや評判をプロが解説!」と題した動画で、通信費見直しアドバイザー・本間輝明氏が、賃貸物件でよく見かける「ネット無料」物件の代表格であるJ:COM In My Roomについて詳しく語った。動画では、「無料って本当?遅くない?契約必須?」など、賃貸住まいの人や引越しを検討している人が持ちがちな疑問点に、実例やユーザーの口コミも交えて丁寧に解説している。



本間氏は冒頭で「J:COM In My Roomは、J:COMが不動産会社や大家さんと提携し、入居者がインターネットやテレビサービスを無料または特別価格で利用できる集合住宅限定サービス」と語り、その無料範囲や対象プラン、実際の仕組みを分かりやすく説明。「320MBが無料の物件なら320MBプランなら“完全無料”で通信費大幅節約!」「初期費用や解約費用も無料で、急な引越しでも最短4日でネットが使える」など、利用者にとって魅力的なポイントを複数挙げた。



一方、「プランによっては有料契約が必要なケースも多いので注意」「特に昔からある低速タイプは、追加料金を払って高速プランに切り替えないと満足に使えない」と、“ネット無料”印の裏側に潜む注意点もきっぱり指摘。また、「J:COMのTVサービスはNHK衛星契約が必要で、“無料”のつもりが受信料が増える可能性も。ここはしっかり把握して」と本間氏ならではの鋭いアドバイスを加える。



ユーザー口コミも多数紹介されており、「ソフトバンク光から1GBコースに切り替えたら月額が0円&速度も爆速になった」「320Mbpsでも“ほぼMAX”の速度で快適」「120Mbpsでも大きな不便は感じない」と好評の一方で、「ダンススタジオの120Mbpsプランは動画視聴が厳しい」「上り速度が10Mbpsでゲームや大容量送信は不向き」といったイマイチな声も。“物件によってサービス品質はバラつく”点も率直に伝えている。



「自分のネットやテレビ利用スタイルに合わせて必要なプランを吟味すべき」「不満があれば“解約費用なし”なので安心して試せる」と最後に本間氏は提言。動画の締めには「このチャンネルではスマホやネットの乗換えに役立つ情報を発信。質問はコメント欄へ!」と呼びかけ、視聴者との交流も大切にする姿勢が印象的だった。