【京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025】 会期:9月20日・21日 開催予定 会場:みやこめっせ(メイン会場) 、ロームシアター京都(メイン会場) 、京都国際マンガミュージアム(第2会場) チケット:「前売入場券」各日1,800円ほか

京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会は、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント「京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025」を9月20日・21日にみやこめっせ、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアムにて開催する。

「京まふ2025」には、読売テレビ放送、KADOKAWA、毎日放送、アニプレックス、コンテンツシードをはじめ、64以上の企業・団体が出展する。

さらに、京まふステージとみやこめっせステージでは、25のステージプログラムが実施される。ステージには、おこしやす大使の岡本信彦さん、石見舞菜香さんが出演するほか、「僕のヒーローアカデミア」や「【推しの子】」、「ぼっち・ざ・ろっく!」、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」などの声優陣が勢揃いするプログラムが楽しめる。

また、ステージ全プログラムを観覧することができ、さらに京まふオリジナルグッズなどの特典も付いた「京まふおこしやすチケット」や、ステージ観覧の応募権がついた前売入場券の販売が7月17日より開始されている。

全25のステージプログラムを実施

出展者情報に加え、全25ステージのプログラムと出演者情報が公開された。ステージの観覧には、8月20日23時59分までに購入した前売入場券が必要。

なお、「みやこめっせステージ」は前方指定席に加え、後方に当日フリーで観覧可能な立見エリアが設けられる。出展者・出展作品・ステージプログラムの最新情報は、公式サイトで確認できる。

京まふステージラインナップ

※全席事前抽選制、ロームシアター京都 サウスホール

【9月20日(土)】

開催時間 イベント名 出演者(敬称略) 10時~10時40分 京まふ 2025 オープニングステージ 京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、岡本信彦、石見舞菜香(京まふ 2025 おこしやす大使) 11時10分~11時50分 『カラオケ行こ!』『夢中さ、きみに。』スペシャルステージ in 京まふ 堀江瞬、岡本信彦 12時20分~13時 【推しの子】のおはなし出張版 in 京都 大塚剛央、伊駒ゆりえ、石見舞菜香 13時30分~14時10分 Coming soon Coming soon 14時40分~15時20分 TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』京まふスペシャルステージ 鬼頭明里、羊宮妃那 15時50分~17時10分 『ブルーアーカイブ』ステージ(仮) Coming soon

【9月21日(日)】

みやこめっせステージラインナップ

開催時間 イベント名 出演者(敬称略) 10時30分~11時10分 最終決戦直前!僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON 京まふステージ 山下大輝、岡本信彦、内山昂輝 11時40分~12時20分 TVアニメ「光が死んだ夏」最終話直前スペシャルステージ in 京まふ 2025 小林千晃、梅田修一朗、小林親弘 12時50分~13時30分 TVアニメ「ワンダンス」スペシャルステージ in 京まふ 内山昂輝、羊宮妃那 14時~14時40分 Coming soon Coming soon 15時10分~15時50分 テレビアニメ『しゃばけ』放送直前スペシャルステージ 山下大輝、沖野晃司、八代拓 16時20分~17時 TVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」~京まふスペシャルステージ~ 瀬戸麻沙美、加藤渉、富田美憂 17時30分~18時10分 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』京まふスペシャルステージ Coming soon

※前方席事前抽選制、みやこめっせ B1F

【9月20日(土)】

開催時間 イベント名 出演者(敬称略) 10時~10時40分 TVアニメ『勇者刑に処す』京まふスペシャルステージ 阿座上洋平、飯塚麻結、堀江瞬 11時10分~11時50分 VSAMBIVALENZ スペシャルステージ 土田玲央、小林千晃、石橋陽彩、小林親弘、青山正太(VS AMBIVALENZ 音楽ディレクター) 12時20分~13時 地下鉄に乗るっ 京まふ 2025 スペシャルライブ&トーク 大木ハルミ、佐野リヨウタ(魚雷映蔵) 他 13時30分~14時10分 TVアニメーション「ガンバレ!中村くん!!」京まふSPステージ 小林千晃、榊原優希 14時40分~15時20分 「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」スペシャルステージ 小笠原亜里沙、伊瀬茉莉也、小松由佳、渡辺明乃 15時50分~17時10分 京都アニものづくりアワード 2025 石見舞菜香、中山淳雄

【9月21日(日)】

7月17日より入場券の販売がスタート

開催時間 イベント名 出演者(敬称略) 10時~10時40分 「ぼっち・ざ・ろっく!」京まふ大作戦 2025 青山吉能、水野朔、長谷川育美 11時10分~11時50分 帝乃三姉妹と、おでかけ。in 京都 日向未南、天海由梨奈、古賀葵、青山吉能 12時20分~13時 TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャルステージ in 京まふ 浦 和希、石見舞菜香 13時30分~14時10分 『ブシクリ!ON AIR』京まふスペシャル RealRomantic 14時40分~15時20分 『千歳くんはラムネ瓶のなか』京まふスペシャルステージ 石見舞菜香、長谷川育美、大久保瑠美、羊宮妃那 15時50分~16時10分 京まふ 2025 エンディングステージ 岡本信彦、石見舞菜香(京まふ 2025 おこしやす大使)

7月17日より、特典が付いた「京まふおこしやすチケット」やステージ観覧に応募できる前売入場券など、各種入場券の販売が開始されている。

券種

「京まふおこしやすチケット」15,000円 事前抽選・枚数限定

京まふをより楽しめるプレミアムな特典が付いた入場券を120枚限定で販売。

【特典】

・名前入りオリジナルパス

・みやこめっせ(優先入場)・京都国際マンガミュージアム入場

・ステージ全プログラム観覧可能

・京まふオリジナルグッズ

【応募期間】

7月17日(木)~8月4日(月)23時59分

「京まふファストパス」各日2,300円 抽選&先行

みやこめっせ会場へ優先的に入場できる。

【販売期間】

先行抽選:7月17日(木)~9月3日(水)23時59分

先着販売:9月11日(木)13時~9月19日(金)23時59分

「前売入場券」各日1,800円

みやこめっせ会場に入場できる入場券。

【販売期間】

7月17日(木)~9月19日(金)23時59分

※8月20日(水)23時59分までに購入した人はステージ観覧に応募できる。

「みやこめっせ・京都国際マンガミュージアム 共通前売入場券」各日2,700円

みやこめっせ会場・京都国際マンガミュージアム会場に入場できる入場券。マンガミュージアムの大人料金を当日支払うより300円お得。

【販売期間】

7月17日(木)~9月19日(金)23時59分

※8月20日(水)23時59分までに購入した人はステージ観覧に応募できる。

□入場券に関する詳細ページ

その他の情報

日本最大級のコスプレイベント「acosta!」との併催が決定

今年のコスプレイベントは、日本全国でコスプレイベントを展開する「acosta![アコスタ]」と連携して行なわれる。「京まふ」メイン会場であるみやこめっせ・ロームシアター京都のほか、京都市京セラ美術館なども会場に開催予定。詳細は「acosta!」公式HPで順次公開される。

みやこめっせ会場内にファミリーコーナーを設置

今年の「京まふ」は、子ども連れのアニメ・マンガ・ゲームファンも楽しめるよう、ファミリーコーナーを設置。ラスカルはじめ人気キャラクターによる着ぐるみグリーティングや、マンガ・アニメ・ゲームに関連した体験型ワークショップ、伝統産業体験が実施される予定。

また、小学生以下と一緒に入場することでノベルティがもらえる。

※大人チケット(前売入場券 1,800円/当日券 2,300円)をお持ちの方とそのお子様(小学生以下の方は保護者同伴で入場無料)ご一緒に専用入口より入場していただく必要がございます。

クラウドファンディング実施中!

「京まふ」の今後の継続・発展のため、そして若手クリエイター支援のため、今年で4回目となるクラウドファンディングプロジェクトを実施中。

おこしやす大使の岡本信彦さん・石見舞菜香さんのメッセージ付き記念サイン・記念チェキコースや、大使プロデュースによる京都伝統工芸品コースなど、魅力的なリターンが準備されている。

【クラウドファンディング概要】

期間:9月30日(火)23時まで

第1目標金額:400万円(達成)

第2目標金額:600万円

資金使途:京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)の運営費、若手クリエイターの作品を展示するブースの制作費やコンテスト運営費 など

※第2目標では、若手クリエイターの作品をより多くの場所で掲載することでクリエイターの活躍機会を増やすことを目指します。

※支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、予め用意した予算を充当するなどして実行いたします。

□クラウドファンディングに関する詳細ページ

「京都国際マンガ・アニメフェア 2025」開催概要

略称:京まふ(KYOMAF=KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIRの略)

【会場】

みやこめっせ(メイン会場) 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1

ロームシアター京都(メイン会場) 京都市左京区岡崎最勝寺町 13

京都国際マンガミュージアム(第2会場) 京都市中京区烏丸通御池上ル(元龍池小学校)

【会期】

9月20日(土)・21日(日)

●みやこめっせ・ロームシアター京都(メイン会場) 9時~17時 ※21日は16時まで

●京都国際マンガミュージアム 10時~19時

※入場は終了の30分前まで

【入場券】

7月17日(木)より販売中

主催:京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、京都市

共催:KYOTO CMEX 実行委員会、京都国際マンガミュージアム、京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学

協力:「伝統産業の日」実行委員会、京都伝統産業ミュージアム

