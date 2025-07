次期ハイエンドスマホ「Xiaomi 15T Pro」が各種認証を取得!日本でも発売へ。写真は既存のXiaomi 14T Pro

米連邦通信委員会(FCC)は8日(現地時間)、Xiaomiの未発表な5G対応スマートフォン(スマホ)「2506BPN68G」が2025年6月13日(金)より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID(認証番号)は「2AFZZPN68G」。また2506BPN68Gは他にもロシアやカザフスタンなどのユーラシア経済連合の管理組織であるユーラシア経済委員会(EEC)およびシンガポールの認証機関である「IMDA」などでも認証されています。



またフランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者(MNO)のOnatiがeSIMの対応機種では2506BPN68Gの日本のオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)「2506BPN68R」が掲載されているため、Xiaomiの日本法人である小米技術日本(以下、シャオミ・ジャパン)が日本で発売する準備を進めていると見られます。一方、2506BPN68Rは中国向け「Redmi K80 Ultra」(型番:25060RK16C)をベースにしたグローバル向け「Xiaomi 15T Pro」となる見られており、開発コード名は「turner」で、チップセット(SoC)にはハイエンド向けのMediaTek製「Dimensity 9400+」が搭載されると噂されています。実際にFCCに掲載されている資料にはWi-Fi 7やワイヤレス給電(WPT)にも対応しており、ハイエンドモデルであることが示されています。Xiaomi 15T ProはXiaomiが展開する高性能ながらも価格を抑えたフラッグシップスマホ「Xiaomi **T」シリーズの次期モデル「Xiaomi 15T」シリーズの上位機で、日本でも販売されている既存機種「Xiaomi 14T Pro」はSoCがMediaTek製「Dimensity 9300+」ですが、この流れを継承してXiaomi 15T ProではDimensity 9400+となると予想されています。またXiaomi 14T Proはドイツの光学機器メーカー「Leica Camera(以下、ライカ)」と共同開発したライカトリプルカメラシステムを搭載しているため、Xiaomi 15T Proでも同様にライカカメラシステムを搭載することが期待されており、噂では以下の構成になると言われています。またFCCにて公開されている資料では内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージが12GB RAM+256GBストレージおよび12GB RAM+512GBストレージ、12GB RAM+1TBストレージでテストしているため、これらのモデルを投入されることが調整されていると推測されます。<フロントカメラ>・Samsung Semiconductor製CMOS「S5KKDS」+広角レンズ<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(OmniVision製「OVX9100」)+広角レンズ・約1300万画素CMOS(OmniVision製「OV13B」)+超広角レンズ・約5000万画素CMOS(Samsung Semiconductor製「JN5」)+望遠レンズその他の仕様では5500mAhバッテリーやNFC Type A/B、Bluetooth 6.0、位置情報取得(デュアルバンドGNSS)、赤外線リモコン、X軸リニア振動モーター、デュアルスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ音源、画面内指紋認証、顔認証、近接センサー、360°周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス、リニアモーター、カラーセンサー、フリッカーセンサーなど。また日本向けモデルが用意されることから日本で販売される製品はおサイフケータイ(FeliCa)に対応している可能性が高いと考えられます。

