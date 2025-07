【Pokemon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP】 開催期間:7月18日~7月27日 開催施設:渋谷サクラステージ/渋谷ストリーム/渋谷マークシティ/東急プラザ渋谷/渋谷アクシュ/渋谷ヒカリエ/SHIBUYA109渋谷店/MAGNET by SHIBUYA109

ポケモンは、睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)」リリース2周年を記念した渋谷回遊イベント「Pokemon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP」を、東京・渋谷の8施設にて7月18日から7月27日まで開催する。

本イベントは、渋谷駅周辺の東急グループ関連8施設にて開催。各施設にさまざまな寝顔のポケモン装飾・フォトスポットが出現し、デジタルスタンプを集めてゴールの「渋谷サクラステージ」ポップアップ会場で提示すると、オリジナルノベルティがプレゼントされる。

また会場では、「ポケモンスリープ」のこれまでを振り返る展示や、イベントオリジナルグッズの販売、5,000円以上の購入でもらえるオリジナルショッパーの配布、「ポケモンスリープ」ゲーム内に登場するドリンクを再現した特製ドリンクの販売など、さまざまな体験が可能。ポケモンの寝顔を見つけて、写真に撮って、デジタルスタンプを集めて、オリジナルノベルティをゲットして、ポケモンたちと共に夏の思い出を楽しめる。

□「Pokemon Sleep 2nd Anniversary 渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP」特設ページ

装飾・フォトスポット設置場所イメージマップ

スタンプラリーで貰えるオリジナルクリアカードイメージ(全1種)

ポップアップ会場イメージ。会場では巨大なカビゴンも出現

イベントグッズ(一部)イメージ。特別なイベントグッズを販売するショップがオープン。

5,000円以上の購入でオリジナルショッパーも配布。先着2,000名

ゲーム内に登場するドリンクを再現した特製ドリンクを販売。あくまのキッスフルーツオレ 1,000円

とくせんリンゴジュース 1,000円

スパークスパイスコーラ 1,000円

ドリンク購入で全6種の中から好きなデザインのコースターがプレゼントされる

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。