½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー·èÄê¡Ä·ªÎÓÌ¤ÏÂ¡¢º£Ìîµª²Ö¡¢ÅÄÃæ¤³¤³¤í¤¬½éÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï7·î7Æü¡¢¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー12Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¡¢4Æü¤Î¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥«¥Ã¥×2025¡ÊÅìµþÂç²ñ¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿15Ì¾¤«¤é12Ì¾¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢ÀÖÌÚÎ¤ÈÁ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¡Ë¡¢Æ£ËÜ°¦¸ê¡ÊENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡¢±ü»³Íý¡¹²Å¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ðー³°¤Ë¡£·ªÎÓÌ¤ÏÂ¡ÊÅìµþ±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥ー¥º¡Ë¡¢º£Ìîµª²Ö¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤³¤³¤í¡ÊENEOS¡Ë¤¬½éÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÌùÌ¤Æà³¤¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¡Ë¤ÏFIBA¸ø¼°Âç²ñ½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï8Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÆâºÇ½ª¹ç½É¤ò·Ð¤Æ¡¢13Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ø¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¡ÊÆ±54°Ì¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡ÊÆ±44°Ì¡Ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤ÈÍ½Áª¤òÀï¤¦¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¥á¥ó¥Ðー
髙ÅÄ¿¿´õ¡ÊC¡¿185¥»¥ó¥Á¡¿35ºÐ¡¿¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë
ÅÏ²ÅÉßÍèÌ´¡ÊC¡¿193¥»¥ó¥Á¡¿34ºÐ¡¿¥¢¥¤¥·¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡Ë
µÜß·Í¼µ®¡ÊPF¡¿183¥»¥ó¥Á¡¿32ºÐ¡¿ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¡Ë
Àî°æËã°á¡ÊPG¡¿171¥»¥ó¥Á¡¿29ºÐ¡¿¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë
·ªÎÓÌ¤ÏÂ¡ÊC¡¿188¥»¥ó¥Á¡¿26ºÐ¡¿Åìµþ±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥ー¥º¡Ë
ÇÏ±»¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡ÊSF¡¿182¥»¥ó¥Á¡¿26ºÐ¡¿¥«¥µ¥Ç¥â¥ó¥È¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡Ë
¥ª¥³¥¨Åí¿Î²Ö¡ÊPF¡¿183¥»¥ó¥Á¡¿26ºÐ¡¿ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë
º£Ìîµª²Ö¡ÊSG¡¿179¥»¥ó¥Á¡¿25ºÐ¡¿¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë
À±°ÉÍþ¡ÊSG¡¿171¥»¥ó¥Á¡¿25ºÐ¡¿ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë
ÅìÆ£¤Ê¤Ê»Ò¡ÊPG¡¦SG¡¿175¥»¥ó¥Á¡¿24ºÐ¡¿¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë
ÌùÌ¤Æà³¤¡ÊSG¡¦SF¡¿178¥»¥ó¥Á¡¿20ºÐ¡¿¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë
ÅÄÃæ¤³¤³¤í¡ÊPG¡¿172¥»¥ó¥Á¡¿19ºÐ¡¿ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë
¢¨Ç¯Îð¡¦½êÂ°¤Ï7·î7Æü»þÅÀ