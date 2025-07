最短3分で開通の訪日外国人向けデータeSIMカード「povo2.0 Japan SIM」をローソンで販売開始!

KDDIは26日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」( https://povo.jp/ )においてコンビニエンスストア「ローソン」の日本全国の約1万4600店舗で訪日外国人のデータ購入に利用できる「povo2.0 Japan SIM」( https://povo.jp/japan-sim/gift-card/ )の提供を2025年7月1日(火)から開始するとお知らせしています。

povo2.0 Japan SIMは訪日外国人が通信容量と有効期限を「データ追加3GB(7日間)」または「データ追加10GB(30日間)」、「データ追加25GB(30日間)」、「データ使い放題(7日間)」の4種類から1人ひとりのニーズにあったモバイル通信プランを選択でき、店頭レジにて現金支払いで購入可能で、スマートフォン(スマホ)などの内蔵型のeSIM(組込み型SIM)を活用することによってオンラインで開通手続きが完結して最短3分で利用できます。料金(金額はすべて税込)はデータ追加3GB(7日間)が2,200円、データ追加10GB(30日間)が3,280円、データ追加25GB(30日間)が4,580円、データ使い放題(7日間)が4,500円。povo2.0は携帯電話サービス「au」と同じネットワークを利用しており、日本全国で広く安定した通信環境を提供しており、高速で安定したモバイル通信を簡単に利用できる環境を整備することによって訪日外国人の1人ひとりに快適で豊かな旅行体験を楽しめるように取り組んでいくとしています。povo2.0 Japan SIMは訪日外国人向けのプリペイド型データeSIMカードで、ローソン店頭で現金支払いで購入でき、eSIMに対応するスマホなどを利用することによってオンラインで開通手続きが完結して最短3分で利用できます。プランはサービス開始時点ではデータ追加3GB(7日間)およびデータ追加10GB(30日間)、データ追加25GB(30日間)、データ使い放題(7日間)の4種類があり、auのネットワークを利用しているため、日本全国で広く安定した通信環境を体験できます。利用手順はローソン店頭のpovo2.0 Japan SIMを店頭レジに持っていき、希望のプランを店員へ伝え、支払い後(現金のみ対応)にpovo2.0 Japan SIMカード裏面のQRコードで専用Webページにアクセスし、povo2.0 Japan SIMカードに記載のPINコードを入力すると、データ容量が追加されます。なお、ギフトカードを取り扱っていないローソン店舗ではpovo2.0 Japan SIMの取り扱いもないとのことなのでご注意ください。

記事執筆:memn0ck

