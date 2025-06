業界最多の曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」の歌唱回数に基づき集計した「2025年JOYSOUNDカラオケ上半期ランキング」が公開された。アニメソングで最も高い支持を集めたのが、TVアニメ『チ。―地球の運動について―』の主題歌「怪獣」。サカナクションが初めて手がけたアニメ主題歌であり、2年の構想期間を経て完成したこの楽曲は、3月上旬のカラオケ配信開始と同時に急速に人気を集め、2025年に発売されたアニメソングの中で堂々の1位に輝いた。そのほか、カラオケ総合ランキングなどの発表や、2025年発売曲ランキング(K-POP/韓国曲)で1位 を獲得したIVEからのコメントも紹介しよう。

◆2025年発売曲ランキング(アニメ/ゲーム)【01】怪獣 /サカナクション『チ。 ―地球の運動について―』【02】Plazma/米津玄師『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』【03】BOW AND ARROW/米津玄師『メダリスト』【04】クスシキ/Mrs. GREEN APPLE『薬屋のひとりごと』【05】百花繚乱/幾田りら『薬屋のひとりごと』【06】走れSAKAMOTO/Vaundy『SAKAMOTO DAYS』【07】愛・スクリ〜ム!/AiScReam『ラブライブ!サンシャイン!!/ラブライブ!スーパースター!!/ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』【08】スケッチ/あいみょん『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』【09】然らば/マカロニえんぴつ『アオのハコ』【10】へび/ヨルシカ『チ。 ―地球の運動について―』TVアニメ『チ。 ―地球の運動について―』の主題歌、サカナクションの「怪獣」が3月上旬のカラオケ配信開始と同時に急上昇し、見事首位を獲得! TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期関連楽曲では、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」と幾田りらの「百花繚乱」がそろってTOP10入りを果たした。また、ラジオ番組『ラブライブ!シリーズのオールナイトニッポンGOLD』から誕生したシリーズ初の作品横断ユニット、AiScReamによる「愛・スクリ〜ム!」は、SNSでリップシンク動画が多数投稿され話題となり、7位にランクインしている。◆アニメ/ゲーム ランキング(総合)【01】ライラック/Mrs. GREEN APPLE『忘却バッテリー』【02】残酷な天使のテーゼ/高橋洋子『新世紀エヴァンゲリオン』【03】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』【04】アイドル/ YOASOBI『【推しの子】』【05】ひまわりの約束/秦 基博(ハタ・モトヒロ)『STAND BY ME ドラえもん』【06】世界が終るまでは…/WANDS『スラムダンク』【07】シングルベッド/シャ乱Q『D・N・A2〜何処かで失くしたあいつのアイツ〜』【08】タッチ/岩崎良美『タッチ(TOUCH)』【09】オトノケ/Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)『ダンダダン』【10】虹/菅田将暉『STAND BY ME ドラえもん 2』TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が堂々の1位を獲得。昨年1位を飾ったTVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」も根強い人気を誇り、3位にランクイン。また、TVアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマ「オトノケ」は、昨年は圏外だったものの大きく順位を上げ9位にランクインし、Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)が手掛けた2曲がランクインした。◆カラオケ総合ランキング【01】ライラック/Mrs. GREEN APPLE【02】怪獣の花唄/Vaundy【03】かわいいだけじゃだめですか?/CUTIE STREET【04】残酷な天使のテーゼ/高橋洋子【05】サウダージ/ポルノグラフィティ【06】マリーゴールド/あいみょん【07】晩餐歌/tuki.【08】ドライフラワー/優里【09】さよならエレジー/菅田将暉【10】ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLEMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、2025 年上半期のランキングで堂々のトップに! 10代から40代までの首位を独占、幅広い世代から支持を集め、その人気の高さを証明している。また、Vaundyの「怪獣の花唄」は、根強い人気を背景に2位をキープ。そして、8人組アイドルグループ・CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」が、昨年の圏外から一気に3位へとジャンプアップする快挙を達成した。そのほか、tuki.の「晩餐歌」や、こっちのけんとの「はいよろこんで」など、SNS や動画サイトで話題となった楽曲も高い注目を集めている。◆2025発売曲ランキング(総合)【01】ダーリン/Mrs. GREEN APPLE【02】怪獣/サカナクション【03】Plazma/米津玄師【04】BOW AND ARROW/米津玄師【05】クスシキ/Mrs. GREEN APPLE【06】きょういくばんぐみのテーマ/やみの おねえさん【07】Drop/HANA【08】恋をして/HY【09】エルフ/Ado【10】昭和ごころ/天童よしみ首位の Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」に続き、TV アニメ『チ。―地球の運動について―』の主題歌として話題を集めたサカナクションの「怪獣」が第2位にランクイン。さらに米津玄師は、「Plazma」と「BOW AND ARROW」の2曲がTOP3入りを果たし、存在感を示した。また、架空の教育番組を模したコンテンツのテーマソングとして制作された、やみの おねえさんの「きょういくばんぐみのテーマ」も注目を集めている。生きづらさや社会とのギャップを描いた歌詞とキャッチーなフレーズが共感を呼び、見事6位にランクインした。◆2025年発売曲ランキング(K-POP/韓国曲)韓国の音楽番組で11冠を達成したIVE「REBEL HEART」が1位に輝いた。IVEの3rd EP『IVE EMPATHY』から「ATTITUDE」も3位にランクイン! 等身大の別れの余韻を描いたダンスポップ、BOYNEXTDOOR「IF I SAY,I LOVE YOU」は2位を獲得した。◆ IVEからのコメント――2025年発売曲ランキング(K-POP/韓国曲)で、TOP3に2曲ランクインされた感想は?IVE:日本でもたくさん歌ってもらえていると聞いて、とてもうれしいです! 「REBEL HEART」も 「ATTITUDE」も、これからもたくさんカラオケで歌ってほしいです!――第 1 位に輝いた「REBEL HEART」を、カラオケで歌う時のポイントを教えてください。IVE:「REBEL HEART」のミュージックビデオは日本で撮ったので、その場面を思い浮かべながら歌ってもらえると、より楽しんでもらえると思います!――IVEさんの楽曲を歌われる⽅や、ファンの皆様へメッセージをお願いします。IVE:いつも応援ありがとうございます!これからもIVEの歌を愛してくれると嬉しいです。日本語の曲もたくさん歌ってくれると嬉しいです!