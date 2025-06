YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』という動画が公開された。案内人のJukiaが、カナダから来日したばかりのカップルに東京の魅力を紹介する。



動画の冒頭、日本での過ごし方について尋ねられた彼女は、「私は日本の文化に興味があって、アニメとかサンリオとかが好きだし、そういうかわいいものの文化に惹かれて」と、日本への強い憧れを語った。Jukiaに「アニメオタクなんだね?」と突っ込まれる一幕もあった。彼氏も「ずっと来てみたかったんだ! 行きたいところランキング一位だったよ!」と熱い思いを語り、来日初日から日本文化に触れる旅がスタートした。



お台場に到着した一行は、まず実物大のガンダム像に遭遇。その巨大さに、「すごいね!」「最高!」「めっちゃかっこいい!」と、驚きを隠せない様子の2人。記念撮影の後、紫陽花が咲き誇る公園へ向かい、日本の梅雨時に咲く花が、土壌の酸性度によって色が変わるという話に「面白いわね!」と興味津々だった。



さらに、彼女が以前から訪れたかったというドン・キホーテでは、サンリオグッズの豊富さに「わくわくするわ!」と大興奮。Jukiaが「かわいい!」と笑顔になる場面もあった。



その後、本格的な日本食を体験するため、一行は高級料亭「八山」へ。彼氏は「こんなに伝統的で個室のあるレストランに来たのは初めてだよ!」「信じられないよ!」と感動を口にした。神戸牛のすき焼きが登場すると、卵につけて食べるという日本独特のスタイルも初体験で、「本当に絶品だよ!」「お肉が柔らかくて美味しいわ!」と大絶賛した。



さらに、寿司や天ぷらなどを堪能し、初めて味わう梅酒にも「すごく美味しいわ!」と彼女は大満足。彼氏も「本当にそのまま梅の味がするよ!」とコメントし、母親へのお土産にしたいと語った。



旅の終盤、彼氏はJukiaに向けて、「まだ今が現実だと思えてないよ!」「今日を越える日はないよ!」と最高の笑顔で感謝を伝えた。パイロットである彼氏が、今度はJukiaをトロントの空に案内すると約束する場面もあり、国境を越えた友情が芽生えた旅となった。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo