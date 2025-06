【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月24日 早期アクセス開始 6月26日 発売予定 価格: スタンダートエディション 8,980円(パッケージ版/ダウンロード版) デジタルデラックスエディション 9,980円(ダウンロード版のみ) コレクターズエディション 31,980円(パッケージ版のみ)

コジマプロダクションは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」について、小ネタが公開された。

公開された小ネタは、温泉に入ると加藤茶さんによる「いい湯だな」が流れるというもの。小島氏によれば「毎回出るわけではないが、8時頃に登場する」とのこと。「8時だョ!全員集合」らしい時間帯となっている。

【DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO】

