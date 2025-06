【ルック】ブルネロ クチネリが2026年春夏メンズコレクションを発表

イタリアの高級ブランド ブルネロ クチネリ(BRUNELLO CUCINELLI)は、ピッティ・ウォモ、ミラノプレゼンテーションで、2026年春夏メンズコレクションを発表しました。Courtesy of BRUNELLO CUCINELLIテーマに掲げたのは「THE SHAPE OF LIGHT」。今季はメンズエレガンスに新たな視点をもたらし、知的で洗練されつつ、華美ではない自然体な魅力を追求しています。自由さとさりげなさを大切にする男性像を描き出しました。

Courtesy of BRUNELLO CUCINELLIコレクションは、ウール、シルク、リネンなど上質な素材を贅沢に使用し、流れるような美しいシルエットを特徴としています。その上に、オレンジやアプリコット、ロイヤルブルー、コーラルレッドといった鮮やかな色調が踊り、ホワイトやニュートラルカラーと響き合い、静かに際立つカラーパレットに。Courtesy of BRUNELLO CUCINELLI注目すべきは、1990年代初頭のエレガンスを思わせるやや長め丈のジャケットと、柔らかなラインを描きつつも構築的な美しさを湛えたパンツ。さらに、トレンチコートやアウターウエアは、体の動きに自然に寄り添う仕立てとなっており、ピュアシルクが繊細で流れるような質感をプラス。ブルゾンにはサルトリアルなパターンが取り入れられ、洗練の中に力強さが息づきます。Courtesy of BRUNELLO CUCINELLIライトゲージを用いたニットウエアはまるで空気をまとうようなテクスチャーで、芯地なしの襟を合わせたシャツはオリジナルのパターンと色彩が広がり、どこかレトロでいて現代的なバランス感覚が絶妙です。Courtesy of BRUNELLO CUCINELLIフットウエアは、アンコンストラクテッドなアプローチにより快適さを追求。ライニングを省き、高級素材と革新的な技術を組み合わせたローファーやダービー、スニーカーは、夏にふさわしい心地よさと軽やかさを叶えています。Courtesy of BRUNELLO CUCINELLIブルネロ クチネリらしい上品なムードに包まれた2026年春夏メンズコレクション。エレガンスとリラックス感を見事に両立させた、新たなメンズスタイルを体現するラインアップとなっています。Courtesy of BRUNELLO CUCINELLIお問い合わせ:ブルネロ クチネリ ジャパンtel: 03-5276-8300