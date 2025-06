¡ÖÂè36²ó ¥ª¡¼¥ë¥É¥Ë¥å¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤äÊë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñ¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÉÊ¤¬½¸·ë

「第36回 オールドニューマーケット(OLD NEW MARKET) in 日本橋仲通り / 福徳の森」が、2025年6月28日(土)・29日(日)に東京・日本橋のコレド室町仲通りと福徳の森にて開催される。

「オールドニューマーケット」とは?

かつては職人や商人が集まり、商業の町として発展した日本橋。そんな日本橋の地で毎月行われている「オールドニューマーケット」は、“古き良き文化”をテーマに掲げる人気のマーケットイベントだ。

ハンドメイドアクセサリーや暮らしの道具

会場となるコレド室町仲通りには、各出店者のこだわりが装いに輝きを与えてくれるハンドメイドの装身具(アクセサリー)や、日々を豊かに彩る暮らしの道具など、選りすぐりの商品を揃えた50店舗以上が出店する。

隣接の福徳の森ではヴィンテージ品を販売

また、今回もコレド室町仲通りに隣接する福徳の森に会場を拡大。こちらの会場では、英国カトラリーを中心に英国のアンティークを扱う「センス・オブ・イース(sense of ease)」、欧米各国のアンティークとヴィンテージ雑貨を取り揃える「グレイト エイコーン アンティークス(Great Acorn Antiques)」など、アンティークや古物、古着などを取り扱う17店舗が出店予定だ。

開催概要

「第36回 オールドニューマーケット in 日本橋仲通り / 福徳の森」

開催日:2025年6月28日(土)・29日(日)

会場・時間:

・コレド室町仲通り(東京都中央区日本橋室町2-2-1) 12:00〜17:00

・福徳の森(東京都中央区日本橋室町2-5-10​​) 11:00〜17:00



<出店者>

■6月28日(土)

コレド室町仲通り

〜​装身具〜

銀工房mariko/BLISS TOKYO/MAKKO/kesyu/by m。/m.y/SAFON/Dhire dhire wala/La Lumiere/KAE/手作り時計 渡辺工房/RAZA/Charomof/GrassFour/AARUSHI/MARIA JEWELRY/uiny by nakamurayui/Serendipity/lindisima/missing_.brass/Buttonya:Bitter/moon scape/EMusee Galleria/Sato Hatakeyama/Sal./Marilyn./atelier lis./Soiry/kii./Lilija jewelry/spring suu/pomponner

​〜暮らしの道具〜

コトリ堂/Epidote/BANDAIYA/Fluffy/Soeru yanlipao bags/momo & nana/EMI工房/mokurendo/TAGLICH/いなこさら/輪島塗 宮中屋/手作り絨毯教室ラグマッテ/Coco:Ange/MEINFINITY/流しの洋裁人/SISLA5/日傘 和ん古堂/SAKURA堂/平井孝佳

〜​植物〜

neem/calm&green

〜食品〜

LIBRA COFFEE SHOP



​福徳の森​

〜​アンティーク・古物・古着〜

BaHaR/sense of ease/マイフェバ/freely/THE Birth -vintage-/Teller./ふるきよき/kozakurado/真絆/伊豆野一政/Dia la dia/Oruri vintage store/mamie Jo brocante/Great Acorn Antiques/lebelete/Maison/ワトナリ



■6月29日(日)

コレド室町仲通り

〜​装身具〜

LAFSart/HAru_season/kao*ami/cili jewels/eslup boutique/KAE/ishala/ColourLotus/Honey a-ray/j.couture/hakumokuren/GrassFour/Boite de maco/One noble novel/AARUSHI/Kaikea/Dear nelsodos/.pascal/...ellipsis/uiny by nakamurayui/Ka Na/missing_.brass/Sato Hatakeyama/Marilyn./Bonny Marble/marimello/fu~ren*/蜜里-mituri-/kore nanda?

​〜暮らしの道具〜

Fluffy/Sai/flying/Soeru yanlipao bags/A.C.M Leathers/あだん/siro/EMI工房/starLAB/mokurendo/Peanuts7/いなこさら/kinoha/LUCKYCAT DAYS/FORA/流しの洋裁人/chopit/SAKURA堂/ねこ食堂 NEKOSHOKUDO/フェアアイルニット工房am/AMI FROM JAPAN/平井孝佳

〜​植物〜

neem/chouchou.fleur

〜食品〜

LIBRA COFFEE SHOP



​福徳の森

〜​アンティーク・古物・古着〜

BaHaR/マイフェバ/freely/Gallery鈴/Crown Bucks/THE Birth -vintage-/Teller./ふるきよき/kozakurado/Oruri vintage store/Regalito del mundo/Kimonojapan/鈴の茶/ELVIS 50sUSA/lebelete/Maison/ワトナリ

