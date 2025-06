竈門炭治郎たちのグッズが続々！ダイドードリンコ「飲んで！その場で当たる！DyDo×「鬼滅の刃」キャンペーン」

ダイドードリンコが、『飲んで!その場で当たる!DyDo×「鬼滅の刃」キャンペーン 想いをつなぐ!あのシーンを振り返ろう!』を開催!

アニメ「鬼滅の刃」×「ダイドードリンコ」 コラボキャンペーンで、作品の世界観を楽しめる多彩なグッズが当たります☆

ダイドードリンコ『飲んで!その場で当たる!DyDo×「鬼滅の刃」キャンペーン 想いをつなぐ!あのシーンを振り返ろう!』

キャンペーン応募期間:

・第1弾(7月):2025年6月30日(月)午前10時00分〜8月1日(金)午前9時59分

・第2弾(8月):2025年8月1日(金)午前10時00分〜9月1日(月)午前9時59分

・第3弾(9月):2025年9月1日(月)午前10時00分〜9月30日(火)午後2時59分

対象商品:ダイドードリンコのコーヒー・水の全商品

※一部対象外商品があります

キャンペーン特設サイトURL:https://www.dydo.co.jp/2025ss/

※2025年6月30日(月)午前10時公開

ダイドードリンコから2025年春夏の新商品として発売される、アニメ「鬼滅の刃」とコラボした「ダイドー 鬼滅の刃アイスラテ」「ダイドー 鬼滅の刃みかん水無糖」

アイスラテ・みかん水全32種類!ダイドードリンコ アニメ「鬼滅の刃」パッケージ アイスラテ・みかん水全32種類!ダイドードリンコ アニメ「鬼滅の刃」パッケージ 続きを見る

それに合わせて、『飲んで!その場で当たる!DyDo×「鬼滅の刃」キャンペーン 想いをつなぐ!あのシーンを振り返ろう!』が開催されます!

今回の「DyDo×「鬼滅の刃」キャンペーン」は、ダイドードリンコと「鬼滅の刃」の2度目のコラボだからこそ、より一層全国のファンの気持ちに寄り添いたいという想いから、「鬼滅の刃」を様々な形で振り返る企画です。

まず、対象商品記載のQRを読み込んで抽選で当たる「鬼滅の刃」オリジナル賞品として、アニメのシーンやセリフを毎日振り返れる日めくりカレンダーや、日輪刀の鍔(つば)をモチーフにした本物の鍛冶職人が作る希少性の高いオリジナル風鈴など、「鬼滅の刃」の世界観に浸れる多彩な賞品を展開。

さらに、同じくQRを読み込むと必ず見ることができる「デジタル絆御御籤(おみくじ)」コンテンツでは、キャラクターのさまざまなシーンやセリフで毎日の運勢が楽しめます。

コラボ商品とともに、2025年7月18日公開の劇場版「鬼滅の刃」無限城編に向けて気持ちを盛り上げるのにぴったりなキャンペーンです☆

また、今後もアニメ「鬼滅の刃」とのコラボ企画を実施予定。

これからも、ダイドードリンコ×アニメ「鬼滅の刃」から、目が離せません!

キャンペーン応募方法

(1)対象商品を購入し、商品ラベル記載のQRを読み込む。

(2)ダイドードリンコ公式LINEアカウントを友だちに追加し、1日1商品につき1ポイントを獲得する。

(3)好きなコース(Aコース10pt、Bコース3pt、Cコース1pt)に応募する。

(4)その場で当落結果が表示されます。

※1日に獲得できるのは、1商品につき1ポイントです。同じ種類の商品で1日に2ポイント以上の獲得はできません。

※アニメ「鬼滅の刃」デザインの商品は、デザインごとにポイント獲得可能です。

Aコース(10pt)

ポイントを10ポイント集めてから応募できるコースです。

「本物の鍛冶職人が作る「鬼滅の刃」風鈴」が、月替わりでデザインを変更して登場します。

7月「本物の鍛冶職人が作る「鬼滅の刃」風鈴 胡蝶しのぶモデル」

当選数:3名

蝶々のモチーフが繊細な、「胡蝶しのぶ」デザインの風鈴。

涼やかな音で、暑い夏を彩ります。

8月「本物の鍛冶職人が作る「鬼滅の刃」風鈴 我妻善逸モデル」

当選数:3名

目を引く黄色の風鈴は、「我妻善逸」デザイン。

どんな音色が鳴るのか、期待が高まります。

9月「本物の鍛冶職人が作る「鬼滅の刃」風鈴 竈門炭治郎モデル」

当選者数:3名

「竈門炭治郎」の耳飾りをモチーフにした、おしゃれな風鈴。

「煉󠄁獄杏寿郎」から託された、日輪刀の鍔もかっこいい!

Bコース(3pt)

Bコースは、月によって賞品が異なります。

気になるグッズに合わせて、ポイントを貯めるのもおすすめです☆

7月「おそろいTシャツ&サコッシュ」

当選数:100名

アニメ「鬼滅の刃」の人気キャラクターたちのかっこいいシーンがギュッと集まったTシャツ。

さらにおそろいのサコッシュもいっしょに当たるセットとなっています。

8月「柱集結 ビッグタオル」

当選数:100名

柱たちが集結した、ファン必見のグッズ!

大迫力のビッグタオルなので、お部屋に飾るのもおすすめです☆

9月「日めくり思い出カレンダー」

当選数:100名

名シーンをふり返る、日めくりカレンダー。

自分のお気に入りのシーンにも、もう1度出会えるかもしれません☆

Cコース(1pt)「鬼滅の刃」コラボマグカップ

当選数:7月 100名、8月 100名、9月 100名

使うのはもちろん、飾りたくもなるコラボマグカップ。

デザインは毎月変わります!

「デジタル絆御御籤(おみくじ)」コンテンツ

1日1回、商品ラベル記載のQRコードを読み取ると、キャラクターのさまざまなシーンやセリフをふり返ることができる、デジタルおみくじです!

引いたおみくじはSNS等でシェアができます。

名シーンを振り返る、ファン必見のグッズが当たるキャンペーン!

『飲んで!その場で当たる!DyDo×「鬼滅の刃」キャンペーン 想いをつなぐ!あのシーンを振り返ろう!』は、2025年6月30日(月)から9月30日(火)まで開催です。

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※禰豆子の 「禰」 は 「ネ+爾」 が正しい表記となります

※煉獄の 「煉」 は 「火+東」 が正しい表記となります

※画像はイメージです

