アメリカの労働連合である映画俳優組合・アメリカテレビラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)は、ゲーム業界における俳優の同意がないAIの使用をめぐって、2024年7月26日からストライキを宣言しました。SAG-AFTRAはゲームにおける声優の報酬向上とAIに対する保護強化を求めてストライキを続けていましたが、2025年6月9日に代表するゲーム会社との合意に達し、太平洋夏時間の6月11日午前12時にストライキの終了が正式に宣言されました。

SAG-AFTRA Video Game Strike Suspended at Noon PT Today | SAG-AFTRAhttps://www.sagaftra.org/sag-aftra-video-game-strike-suspended-noon-pt-todaySAG-AFTRA National Board Approves Interactive Media Agreement | SAG-AFTRAhttps://www.sagaftra.org/sag-aftra-national-board-approves-interactive-media-agreementThe SAG-AFTRA video game voice actors’ strike has come to an end | Polygonhttps://www.polygon.com/gaming/606500/sag-aftra-video-game-voice-actors-strike-endingSAG-AFTRAは2022年10月から、Take 2 ProductionsやElectronic Arts、Activision Blizzard、Warner Bros. Gamesなどの大手ゲームスタジオと、主に「コスト削減を図るために俳優の同意やそのパフォーマンスに対する報酬なしに、一度雇用した俳優のアセットを利用して生成AIでコンテンツを生成している状況を是正する」ことを目的として交渉を実施していました。しかしその交渉は決裂し、SAG-AFTRAは組織のインタラクティブ・メディア契約に基づき、ゲーム部門で働く全ての組合員によるストライキ実施を承認しました。俳優らの労働組合・SAG-AFTRAがゲームのAI使用をめぐってストライキ実施を宣言 - GIGAZINE約1年に及ぶストライキを経て、組合とインタラクティブ・メディア協定交渉委員会が代表するゲーム会社は、暫定合意に達しました。ストライキ終結を発表するSAG-AFTRAの簡潔な声明では、「SAG-AFTRA全国理事会は2025年6月12日に臨時総会を開き、暫定合意案を検討します」と記されています。そしてストライキ終了が宣言された翌日となる6月12日に、承認された協定の内容が公開されました。この協定が批准された場合、ゲーム声優の報酬は批准前から15.7%昇給し、2025年11月、2026年11月、2027年11月にも3%ずつの増額が行われます。さらに、残業時間の上限や、健康保険料および退職年金の率なども改善される内容が含まれています。主な争点となったAIの使用については、声優のデジタルレプリカをAIで作成した場合に声優に支払われる最低賃金を設定することや、あるゲームの視覚的なパフォーマンスが別のゲームで再利用された場合にも報酬が支払われることなどが規定されました。また、さまざまなAIの用途においてはインフォームドコンセント(説明と同意)のプロセスが重要視され、関係者がプロセスの途中で一時停止できる権利が含まれています。そのほか、出演者には休憩時間が与えられたり、オーディションでスタントなどの危険な行為を要求できなくなったり、危険な行為や労働条件が予定される撮影では医療専門家が同席または対応可能な状態に待機することが義務付けられたりと、新たな安全対策も必須になっています。詳細な協定内容はSAG-AFTRA会員向けに公開され、太平洋夏時間の2025年7月9日水曜日午後5時までに批准に賛成か反対か投票が行われます。インタラクティブ・メディア協定交渉委員会の広報担当者は、ゲーム系メディアのPolygonの取材に対し、「SAG-AFTRAに代表されるゲーム業界のパフォーマーたちの重要な貢献を反映した暫定契約合意に至ったことを嬉しく思います。この合意は、インタラクティブ・エンターテインメント業界と組合の30年にわたる良好なパートナーシップの上に成り立っています。パフォーマーの賃金は歴史的な上昇となり、健康と安全の保護が強化されるとともに、ゲームにおけるデジタルレプリカの使用に関する透明性、同意、そして補償を求める『業界をリードするAI条項』も盛り込まれています。世界中の何十億人ものプレイヤーのために、パフォーマーたちと協力し、新しく魅力的なエンターテインメント体験を創造していくことを楽しみにしています」と語りました。