スイーツのプロ推薦！ 玉子焼専門店「つきぢ松露」が作る2種のクリームが入った卵感たっぷりのシュークリーム

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「tsukiji SHOURO」の「玉子焼屋のしゅーくりーむ」

築地にあるスイーツ専門店「tsukiji SHOURO」。こちらでは、こだわりの卵で作ったプリンをはじめ、さまざまなスイーツを味わうことができます。数あるスイーツの中で特におすすめしたいのが「玉子焼屋のしゅーくりーむ」。今回は、築地に行ったら食べたい「tsukiji SHOURO」の絶品シュークリームをご紹介します。

老舗の玉子焼専門店がスイーツに挑戦

外観

「tsukiji SHOURO」は、東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩3分、都営大江戸線・築地市場駅からは徒歩5分ほど。晴海通りと新大橋通りが交差する築地四丁目交差点にあります。

「tsukiji SHOURO」

同店は、築地で100年以上の歴史を誇る玉子焼きの老舗「つきぢ松露」が手掛けるスイーツ専門店。創業100年を迎えるにあたり新たな挑戦をしたいと思っていたところ、ひょんなことからパティシエと出会い、玉子焼きと同じ原材料の“たまご”を使用したスイーツ専門店をオープンすることになったそうです。

店内

壁に描かれた卵のモチーフと動物たち

店内は和と洋を融合させたおしゃれながらも落ち着いた雰囲気。右壁にはブランドコンテンツに合わせたさまざまな動物たちが描かれ、その愛らしい表情に大人も子どもも見入ってしまうほど。新ブランドへの愛情とこだわりがうかがえます。

ショーケース

同店のスイーツは、卵のコクがしっかりと感じられる懐かしい味わいが魅力。味の決め手となる卵は「松露」でも長年使ってきた、茨城県産の「都路たまご」を使用。生まれた翌日に届けられる新鮮・安全な卵を使って、パティシエが一つひとつ丁寧に作り上げているそうです。

「つきぢ松露」の玉子焼きも販売

スイーツだけではなく、玉子焼きも販売しているのがうれしいところ。ハーフのほかに一本サイズもあるので、築地の手土産として購入するのもいいかもしれませんね。

そうはいってもやはりメインはスイーツ。保存料、着色料は不使用で、全商品自社の厨房で作られています。

今回はそんな同店こだわりスイーツの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 2種類のクリームを使った贅沢なシュークリーム

「玉子焼屋のしゅーくりーむ」500円

同店のスイーツは卵感たっぷりで幸せなおいしさ。その中でも僕が一番におすすめするのは「玉子焼屋のしゅーくりーむ」500円。特製カスタードクリームに生クリームを合わせ、それをふんわりとしたシュー生地でサンドした一品です。

混ぜすぎないことで2種のクリームのグラデーションができる

このシュークリームの最大の特徴は、特製カスタードクリームと生クリームをあえて混ぜすぎずに仕上げていること。食べ進めていくと2つの味のグラデーションが楽しめ、後を引くおいしさです。濃厚でコクがあり、卵感もたっぷり。ふんわり焼き上げた香ばしいシュー生地とも相性抜群です。曜日を問わず午前中には完売することが多いそうなので、早めの時間に行くのがおすすめです。

一つひとつ小箱に入れて用意されている

「玉子焼屋のしゅーくりーむ」は、愛らしいうさぎが描かれた小箱に入っているので、持ち歩き時に潰れる心配がありません。パッケージデザインがかわいらしく、手土産にしても喜ばれそうですね。

バニラ香るカスタードが絶品! 玉子焼屋のぷりん

「玉子焼屋のぷりん」500円

懐かしさを感じるしっかり食感のプリンに甘く香ばしいカラメルソースを合わせた一品。トップには濃厚なアングレーズソースがかけられています。

プリンにはバニラビーンズがたっぷり

卵感たっぷりのプリン、濃厚なソース、香ばしいカラメルが三位一体となって、口の中に幸せを運んでくれます。とろっと濃厚でプリン好きにはたまらないおいしさ。そのコクの秘密は玉子焼きにも使われている茨城県産の「都路たまご」です。この卵にフランス産の赤砂糖を混ぜ合わせているそう。シンプルな見た目ながら、おいしさは本格的。シュークリームとセット購入もおすすめです!

外国人に大人気! ミルクセーキやバームクーヘンにも注目

「玉子焼屋のみるくせーき」400円

どこか懐かしさを感じるミルクセーキは、濃厚ながらもさっぱりとした後味で、昭和世代にはたまらないおいしさ。ミルクと卵、バニラビーンズのほかにホワイトチョコレートを加えているため、味に深みが生まれています。とろんとしたテクスチャーと濃厚な甘さが後を引くおいしさです。

左から「つきぢ松露のばーむくーへん」2,800円、「つきぢ松露のばーむくーへん(スティック12本入)」2,900円、「つきぢ松露のばーむくーへん(ミニ4個入)」3,700円

「つきぢ松露のばーむくーへん」は、ギフトにはもちろん、内祝いや手土産にもおすすめ。濃厚でありながらも上品な甘さで、飲み物がいらないほどのしっとりなめらか食感です。バームクーヘンは、定番の丸形2種類とスティックタイプを用意。用途に合わせて購入できるのがうれしいですね。

歴史も守りつつ、チャレンジ精神で新たな分野に挑戦

「歴史を変えるのは大変ですがチャレンジも必要」と語る4代目の齋藤賢一郎さん

最後に同店のスイーツについて、代表取締役社長で4代目の齋藤さんにお話を伺いました。

「2年ほど前から、神宮球場や味の素スタジアムで『tsukiji SHOURO』のスイーツを販売しています。野球やサッカーなどさまざまなスポーツイベントがあり、そこで新たに販売する楽しさもあるんです。ゆくゆくは築地にもスタジアムができるという話もあるので、可能であればそこでも販売して少しでもブランドの認知度を高めていきたいと思っています。また今後はオンラインにも力を入れて、同店のスイーツを全国に広げていきたいです。歴史があるので変える難しさはありますが、時代の流れを見ながらチャレンジ精神は忘れずに、日々努力していきたいですね」

甘めの玉子焼きをサンドした「松露サンド」800円も人気

地元で愛される老舗の玉子焼き専門店「つきぢ松露」の新たな挑戦でもあるスイーツ。今後はどんなチャレンジをしていくのか、注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆tsukiji SHOURO住所 : 東京都中央区築地4-7-5 KYビルTEL : 03-3542-0582

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

