[5.11 J2第15節](アシさと)

※14:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 36 横山夢樹

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

控え

GK 44 伊藤元太

DF 4 市原亮太

DF 16 大森理生

DF 37 梅木怜

MF 17 持井響太

MF 25 佐藤璃樹

MF 33 笹修大

FW 13 藤岡浩介

FW 21 日野友貴

監督

倉石圭二

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 7 田中和樹

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 17 林誠道

FW 20 石川大地

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 28 河野貴志

MF 5 小林祐介

MF 18 杉山直宏

MF 25 安井拓也

MF 27 岩井琢朗

MF 67 日高大

FW 9 呉屋大翔

FW 99 デリキ

監督

小林慶行