今治vs千葉 スタメン発表
[5.11 J2第15節](アシさと)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 36 横山夢樹
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 44 伊藤元太
DF 4 市原亮太
DF 16 大森理生
DF 37 梅木怜
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 17 林誠道
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 27 岩井琢朗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 36 横山夢樹
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 44 伊藤元太
DF 4 市原亮太
DF 16 大森理生
DF 37 梅木怜
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 17 林誠道
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 27 岩井琢朗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 99 デリキ
監督
小林慶行