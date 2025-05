東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」に、2025年7月1日より期間限定のスペシャルドリンクが登場!

今回は「ドリーマーズ・ラウンジ」の期間限定メニュー、ディズニー映画『アラジン』をモチーフにした「ワンス・アポン・ア・ドリーム スペシャルドリンク」を紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリーム スペシャルドリンク」7月

価格:各1,600円

販売期間:2025年7月1日〜2025年8月7日

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年7月1日よりディズニー映画『アラジン』モチーフのスペシャルドリンクが2種類登場!

「ジャスミン」と「アラジン」をイメージしたドリンクで、どちらもロマンティックで幻想的な色合いが目をひきます。

〜ロイヤル・ペタル〜(画像右)

かぼすジュース、ジャスミンティー、ブルーシロップ、グリーンアップルシロップ、ジンジャーエール、アロエ、チョコレート、スライスレモン、デンファレ、金粉

透き通ったブルーが爽やかな「ロイヤル・ペタル」

ディズニープリンセス「ジャスミン」のドレスをイメージしたドリンクで、かぼすジュースやジャスミンティーがベースになっています。

また、ジンジャーエールのピリッとしたスパイシーさがアクセントに☆

アロエのプルプルとした食感も楽しめます。

〜マジェスティック・ミラージュ〜(画像左)

ヨーグルトドリンク、ミルク、ホワイトピーチシロップ、ココナッツシロップ、白桃ソース、マンゴープリン、チェリー、シナモン、デンファレ、金粉

「アラジン」のコスチュームをモチーフにした「マジェスティック・ミラージュ」

ヨーグルトドリンクやミルクを使ったまろやかな味わいのドリンクで、下部にはマンゴープリンが入っています!

ココナッツやマンゴーの南国感のある香りに、トッピングでシナモンの香りもプラス。

「アラジン」の帽子についている羽根はデンファレで表現しています。

『アラジン』の世界観が堪能できるロマンティックな雰囲気のスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリーム スペシャルドリンク(7月)」の紹介でした☆

