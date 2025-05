「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、都内で人気の立ち飲み業態を展開するグループが新たに手掛ける「立食 型破離」が登場!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

立食 型破離(東京・神泉)

写真:お店から

学芸大学「立呑み 鉄砲玉」や自由が丘「立呑み中華 起率礼(きりつれい)」と、大繁盛の立ち飲み業態を展開する「株式会社シゲキがほしい」が、2025年4月8日に新業態となる「立食 型破離(かたやぶり)」をオープン。渋谷の路地裏にある雑居ビルの2階、看板のないマンションの一室に現れた隠れ家的なお店です。

「生本マグロ紅油(ホンヤウ)ソース」 写真:お店から

料理のコンセプトは、ジャンルレス中華。本格的な中国料理ながら、和洋折衷な要素を加え、クリエイティブな調理法で仕上げた料理になっています。スペシャリテは「立呑み 鉄砲玉」の名物でもある豊洲から仕入れる生本マグロを、自家製香りラー油、ニンニク、醤油で斬新に味わう「生本マグロ紅油(ホンヤウ)ソース」990円。

「美桜鶏の葱青山椒ソース」 写真:お店から

ストレスフリーで育ったブランド鶏の「美桜鶏」に、青ネギから作る清涼感のある黄緑色の椒麻(ジョウマー)ソースを合わせた「美桜鶏の葱青山椒ソース」690円や、和牛と和山椒を使った「和牛麻婆豆腐石臼挽き山椒」890円、「自家製辣油と中国野菜のナポリタン」990円など、あらゆるジャンルのエッセンスが取り入れられています。

「和牛麻婆豆腐石臼挽き山椒」 写真:お店から

「自家製辣油と中国野菜のナポリタン」 写真:お店から

ドリンクも紹興酒をはじめ、4種そろうナチュラルワイン、5種類もの高級台湾茶の焼酎割り、台湾ウイスキー「カバラン」のハイボール、和山椒のクラフトジンのソーダ割りなど豊富。スパイスが利いた中華ベースの料理にも合う日本酒も5種類、焼酎も4種類あります。さらに台湾茶、醤油メーカーのクラフトコーラ、天然炭酸水など、ノンアルコールドリンクも充実。飲めない人も、気兼ねなくスタンディングで食事が楽しめる立食店になっています。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆立食 型破離住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-15-7 アネックスサクマTEL : 03-4400-8973

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

The post 立食×ジャンルレス中華が新鮮! 超人気立ち飲み酒場の新業態がオープン(東京・神泉) first appeared on 食べログマガジン.