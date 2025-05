YZERR、Tiji Jojo、Watson、Zeebraら出演！ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”

AH1実行委員会は、日本・アジア各国の人気アーティストが集結する、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」を、2025年8月31日(日)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 野外特設ステージにて開催します。

ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”

開催日時 : 2025年8月31日(日)

OPEN 9:00 / START 10:00 / CLOSE 20:30

会場 : 愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

多目的広場野外特設ステージ

(愛知県常滑市セントレア5-10-1)

アクセス : 名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩10分

出演者 : YZERR / Tiji Jojo / Benjazzy / G-k.i.d / Candee /

Charlu / Eric.B.Jr / DADA / SALU / Watson / Zeebra /

DJ RYOW & FRIENDS and more…

※今後の出演アーティストは第2弾、3弾、4弾にて発表

チケット : 楽天チケットにて超特別先行チケット独占販売中!

第1弾出演アーティストが決定しました!

2024年9月、台風10号による中止… そして11月に奇跡的に再開催され、解散後の「BADHOP」伝説の一夜限りの復活LIVEを果たしたヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」が2025年も開催決定!

総勢約30組のアーティストが出演予定ですが、今回第1弾出演アーティストが決定しました!

YZERR、Tiji Jojoなど元BADHOPメンバーをはじめ、Eric.B.JrやDADA、Watsonといった人気のアーティスト、レジェンドラッパーZeebraなど幅広いラインナップとなっています。

【第1弾出演アーティスト】

YZERR

Tiji Jojo

Benjazzy

G-k.i.d

Candee

Charlu

Eric.B.Jr

DADA

SALU

Watson

Zeebra

DJ RYOW & FRIENDS

and more…

日本やアジアで人気のアーティストが愛知県常滑に集結!

第2弾、3弾、4弾と続く今後の出演アーティスト発表をご期待ください。

“AH1”会場内にて2011年よりスタートした子ども達がストリートカルチャーを体験できる専用エリア「Kids Dream Project」も要注目です!

