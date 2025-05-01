YZERR、Tiji Jojo、Watson、Zeebraら出演！ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”
AH1実行委員会は、日本・アジア各国の人気アーティストが集結する、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」を、2025年8月31日(日)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 野外特設ステージにて開催します。
ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”
開催日時 ： 2025年8月31日(日)
OPEN 9:00 / START 10:00 / CLOSE 20:30
会場 ： 愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)
多目的広場野外特設ステージ
(愛知県常滑市セントレア5-10-1)
アクセス ： 名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩10分
出演者 ： YZERR / Tiji Jojo / Benjazzy / G-k.i.d / Candee /
Charlu / Eric.B.Jr / DADA / SALU / Watson / Zeebra /
DJ RYOW & FRIENDS and more…
※今後の出演アーティストは第2弾、3弾、4弾にて発表
チケット ： 楽天チケットにて超特別先行チケット独占販売中！
AH1実行委員会は、日本・アジア各国の人気アーティストが集結する、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」を、2025年8月31日(日)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 野外特設ステージにて開催。
第1弾出演アーティストが決定しました！
2024年9月、台風10号による中止… そして11月に奇跡的に再開催され、解散後の「BADHOP」伝説の一夜限りの復活LIVEを果たしたヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」が2025年も開催決定！
総勢約30組のアーティストが出演予定ですが、今回第1弾出演アーティストが決定しました！
YZERR、Tiji Jojoなど元BADHOPメンバーをはじめ、Eric.B.JrやDADA、Watsonといった人気のアーティスト、レジェンドラッパーZeebraなど幅広いラインナップとなっています。
【第1弾出演アーティスト】
YZERR
Tiji Jojo
Benjazzy
G-k.i.d
Candee
Charlu
Eric.B.Jr
DADA
SALU
Watson
Zeebra
DJ RYOW & FRIENDS
and more…
日本やアジアで人気のアーティストが愛知県常滑に集結！
第2弾、3弾、4弾と続く今後の出演アーティスト発表をご期待ください。
“AH1”会場内にて2011年よりスタートした子ども達がストリートカルチャーを体験できる専用エリア「Kids Dream Project」も要注目です！
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