ÊÝÂ¸¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡ª Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Î¿©¤Ù¥í¥°ÊÝÂ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





山本牛臓 麻布十番店 写真:お店から

※集計期間:2025年2月25日〜2025年3月24日

「チーズタッカルビ」を初めて日本で提供した店と言われている「山本牛臓」。多くのテレビや雑誌などで紹介され、SNSでも話題を集めています。

【9位】さばめしの鯖匠(水道橋)

さばめしの鯖匠 出典:黄色のたぬきさん

<店舗情報>◆山本牛臓 麻布十番 住所 : 東京都港区 麻布十番 1-8-10 VORT 麻布十番 3FTEL : 080-4353-1062

水道橋駅から徒歩2分ほどの場所にある「さばめしの鯖匠」は「食べログ 食堂 百名店」にも選出された、さばめし専門店です。多くのメディアで紹介され、行列のできる人気店となっています。

【8位】関飯店(中野)

関飯店 写真:お店から

<店舗情報>◆さばめしの鯖匠住所 : 東京都千代田区神田三崎町2-21-11 ゑびすビル 1FTEL : 03-3221-8860

中野駅の近くにある、創作中華料理とワインのお店。こちらも多くのメディアで紹介されている、予約がなかなか取れない人気店です。

【7位】真夜中の太陽(有楽町)

真夜中の太陽 写真:お店から

<店舗情報>◆関飯店住所 : 東京都中野区中野5-62-9TEL : 03-3388-1260

本場の雰囲気と料理を味わえると話題のスペイン料理店「真夜中の太陽」。名物メニューは“おこげ”を取り入れたパエリアで、コスパも抜群な人気のお店です。

【6位】おこん(代々木上原)

おこん 出典:peach nkigwさん

<店舗情報>◆真夜中の太陽住所 : 東京都千代田区丸の内3-7-6TEL : 03-6206-3255

代々木上原の住宅街にひっそりと佇む日本料理店「おこん」。ご飯をメインとした同店は“究極の土鍋ご飯”を味わうことができます。著名人もお忍びで来るという人気のお店です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】ビストロ リタ 新宿店(新宿西口)

ビストロ リタ 新宿店 写真:お店から

<店舗情報>◆おこん住所 : 東京都 渋谷 区西原2-48-2TEL : 050-1722-2844

2025年2月にオープンした「ビストロ リタ 新宿店」は「ワンランク上の大衆ビストロ」をコンセプトにしたお店です。名物は「呑めるハンバーグ」と「フォアグラユッケ」。SNSですでに話題になっている新店です。

【4位】鳥しき(目黒)

鳥しき 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆ビストロ リタ 新宿店住所 : 東京都新宿区西新宿7-15-7 東光ビル B1FTEL : 050-5595-7549

3月9日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」で紹介されていた、日本一予約が取れないと言われている焼鳥店です。「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されている名店です。

【3位】アジョシ 虎ノ門(虎ノ門)

アジョシ 虎ノ門 写真:お店から

<店舗情報>◆鳥しき住所 : 東京都品川区上大崎2-14-12TEL : 03-3440-7656

SNSで話題の「アジョシ 虎ノ門」は、京都で人気の本格韓国料理「アジョシグループ」の東京店。牛肉と野菜をベースにした出汁が香るスープで味わう「京都冷麺」は自家製麺を使用した人気の一品です。

【2位】イル・パチョッコーネ・カゼイフィーチョ(表参道)

イル・パチョッコーネ・カゼイフィーチョ 出典:HIKO629さん

<店舗情報>◆アジョシ 虎ノ門住所 : 東京都港区西新橋2-13-16 町田ビル 1FTEL : 050-5600-3758

ローマ下町のトラットリアをコンセプトにして、1998年に創業したイタリアンレストラン。店舗にチーズ工房が併設されているので、出来立てのモッツァレラとブッラータを味わうことができます。

保存数1位のイタリアンはこちら!

【1位】Enoteca Vita(飯田橋)

Enoteca Vita 出典:sakana_さん

<店舗情報>◆イル・パチョッコーネ・カゼイフィーチョ住所 : 東京都港区南青山6-15-8TEL : 03-5468-0555

SNSでも話題、夫婦二人で営む人気のイタリアワイン専門店。厳選されたワインはコスパもよく、イタリアが誇る生ハム、サラミ、チーズ、そのほかの料理も絶品と予約がなかなか取れない人気店です。

イタリアワインは約500種類そろえている 出典:tea*roseさん

<店舗情報>◆E note ca Vita住所 : 東京都新宿区神楽坂2-9 アルフ ァタウン神楽坂1F-ATEL : 03-3267-6070

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

