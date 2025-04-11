FC東京vs柏 スタメン発表
[4.11 J1第10節](国立)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 37 小泉慶
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス