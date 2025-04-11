[4.11 J1第10節](国立)

※19:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

DF 47 木村誠二

MF 7 安斎颯馬

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 33 俵積田晃太

MF 39 仲川輝人

MF 99 白井康介

FW 16 佐藤恵允

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

DF 5 長友佑都

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

MF 10 東慶悟

MF 22 遠藤渓太

MF 37 小泉慶

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 53 北原槙

監督

松橋力蔵

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

MF 19 仲間隼斗

MF 28 戸嶋祥郎

MF 33 白井永地

FW 9 細谷真大

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス