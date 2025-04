サンリオで最もパワフルなキャラクター「がおぱわるぅ」のお誕生日を記念したポップアップショップがパワーアップして開催決定! 第2弾となる「がおぱわるぅのおみせ HAPPY BIRTHDAY」が、2025年4月11日(金)〜5月11日(日)までの期間限定でオープンする。「がおぱわるぅ」の「ぱわるぅ」は「おむらいす島」に住むとってもパワフルなきょうりゅう。そのパワフルパワーは時にみんなを「わおっ」とさせます。 かと思えば、みんなが困っている時にはその持ち前のパワフルさを生かして「がおっ」と解決することも。パワフルなちからをポジティブに変えて、ぱわるぅは今日もがおがおと生活。 しましまでフカフカすぎるおなかがチャームポイントです♪

そんなサンリオキャラクターの中で最もパワフルな「がおぱわるぅ」のポップアップショップ「がおぱわるぅのおみせ HAPPY BIRTHDAY in OSHI BASE Harajuku」が、2025年4月11日(金)〜5月11日(日)までの期間限定で、東急プラザ原宿「ハラカド」(以下「ハラカド」)3階の「OSHI BASE Harajuku」にて開催決定!昨年「がおぱわるぅ」ファンである ”ぱわのものたち” の応援により開催された「がおぱわるぅのおみせ in OSHI BASE Harajuku」が、パワーアップして第2弾として帰ってきた。ポップアップショップのテーマは「GAOPOWERROO PARTY(がおぱわるぅ ぱーてぃー)」。4月17日にお誕生日を迎える「ぱわるぅ」を盛大にお祝い♪今年は展示エリアを拡大し、「ハラカド」館内の飲食店舗との連動 キャンペーン を実施するほか、ポップアップショップでは、本 イベント のために描き下ろした「ぱわるぅ」のバースデーデザインシリーズの新商品など、約50アイテムがお取り扱いされる。かわいらしいぬいぐるみアイテムや、いつでも「がおぱわるぅ」を感じられる キーホルダー やチャームなど、気になるアイテムが盛り沢山。お買い上げノベルティとして、「がおぱわるぅのおみせ HAPPY BIRTHDAY in OSHI BASE Harajuku」で3000円(税込・合算不可)以上お買い上げの方に、お誕生日記念オリジナルショッパーが プレゼント される。ノベルティは数量限定、全日フリー入場(事前予約なし)を予定されているが、混雑状況に応じて事前入店受付を行う場合があるので注意してね。また、拡大した展示エリアには、「がおぱわるぅ」ファンのお笑いタレント・ハライチ 岩井勇気 TikTok フォロワー400万人超えの人気動画クリエイター・にっしー、YouTubeフォロワー200万人超えのお菓子クリエイター・まんなたぬきといった、様々なクリエイターが「ぱわるぅ」のお誕生日を記念して制作した作品やメッセージを展示する「クリエイターコラボ」コーナーが登場。そのほか、お誕生日仕様のかわいらしい巨大ぱわるぅぬいぐるみと写真が撮れるフォトスポットが登場するなど、見どころ盛りだくさんの展示となっている。そのほか、ポップアップ開催期間中、「ハラカド」館内の対象飲食店舗(合計7店舗)にて1000円(税込み・合算不可)以上お食事もしくはご購入いただいた方に「がおぱわるぅお誕生日記念 トレーディングカード 」(全3種)を1枚 プレゼント される キャンペーン も開催。また、「『ぱわるぅ』にお祝いのメッセージを送ろう!がおぱわるぅ メッセージカードメーカー」にもご注目!「メッセージカードメーカー」では、お誕生日記念の参加型展示として、オリジナルデザインのフレームで好きな写真をデコレーションし、「ぱわるぅ」へのお祝いメッセージを添えてデジタル上でメッセージカードを作成できる「がおぱわるぅ メッセージカードメーカー」をお楽しみいただける。作成したカードをXに投稿すると展示エリアの専用 モニター にカードが映し出され、展示空間を彩ることができる参加型展示です。さらに、「がおぱわるぅ」公式Xをフォローし、ポップアップのお会計時にレジで投稿画面(ハッシュタグ「#がおぱわるぅお誕生日」を付けて、Xにメッセージカードを投稿した画面)をご提示いただいた方には、お誕生日記念ステッカーを プレゼント される。みんなで「がおぱわるぅ」のお誕生日をパワフルにお祝いしちゃおう!著作(株)サンリオ (C)2025 SANRIO CHOCOLATE