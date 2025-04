横浜DeNAベイスターズ応援特設ウィンドウラッピング公開！ロデオドライブ横浜関内店

「ロデオドライブ横浜関内店」は、プロ野球2025年シーズン開幕にあわせて、地元球団・横浜DeNAベイスターズの選手ビジュアルによるウィンドウラッピングを実施中です。

「ロデオドライブ横浜関内店」は、プロ野球2025年シーズン開幕にあわせて、地元球団・横浜DeNAベイスターズの選手ビジュアルによるウィンドウラッピングを実施中。

さらに、選手直筆サイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画をはじめ、SNS投稿でオリジナルステッカーがもらえるキャンペーンなど、ファン参加型のイベントを展開。

横浜DeNAベイスターズの本拠地・関内の街を盛り上げていきます。

【横浜関内店限定】撮影・投稿でオリジナルステッカープレゼント

ロデオドライブニューヒーロー賞 歴代受賞選手のユニフォーム展示

■横浜DeNAベイスターズ応援の一環として、特設ウィンドウラッピングを実施

同社は、横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムのお膝元「関内」に本社および店舗を構え、これまでも同球団のスポンサーとして活動してきました。

2014年より横浜スタジアム一・三塁側ベンチシートへの広告掲出を開始し、2019年からは注目若手選手を表彰する「ロデオドライブ ニューヒーロー賞」を毎年実施しています。

本企画では、地元に根差す企業として、横浜の皆さまとともに球団を盛り上げたいという想いから、歴代のニューヒーロー賞受賞選手のサイン入りユニフォームや記念グッズを店頭に展示。

シーズン開幕を記念して、特別なウィンドウラッピングで利用者を迎えます。

ロデオドライブニューヒーロー賞受賞の様子 2020年シーズン「伊勢 大夢選手」

2021年シーズン「牧 秀悟選手」

2022年シーズン「入江 大生選手」

2023年シーズン「山本 祐大選手」

2024年シーズン「梶原 昂希選手」

横浜スタジアム 一・三塁側ベンチシート広告

※写真:各受賞選手と同社スタッフ

■ロデオドライブPresents 横浜DeNAベイスターズ開幕記念 応援キャンペーン

1. 選手サイン入りユニフォームが当たる!

期間中、対象店舗でお買物またはお買取を利用の上、店頭ポスター記載の二次元バーコードよりご応募いただいた会員様の中から、抽選で3名様に横浜DeNAベイスターズの選手直筆サイン入りユニフォームをプレゼント。

・期間 :2025年3月26日(水)〜5月6日(火・祝)

・対象店舗:ロデオドライブ横浜関内店/元町本店/THE YOKOHAMA FRONT

・対象者 :ポイントサービス「Rode-po!※1」会員

・賞品 :選手直筆サイン入りハイクオリティレプリカユニフォーム(背番号なし)

※選手はお選びいただけません

※1. ポイントサービス「Rode-po!」

ロデオドライブ各店にて販売・買取・質預かり利用時にポイントが貯まるサービスです。

貯まったポイントは店頭でお買物に使えるほか、同社オンラインショップのポイントや全国共通ギフトカードと交換できます。

2. Instagram投稿でオリジナルステッカーをプレゼント!

ロデオドライブ横浜関内店の1階通りに設置された選手ビジュアルの特設フォトスポットで撮影し、ロデオドライブ公式Instagramをフォロー&メンション付きで投稿。

投稿画面を店頭スタッフにご提示いただいた方に「オリジナルステッカー」(全6種)がプレゼントされます。

※ステッカーは無くなり次第終了

<店舗概要>

所在地 : 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町1丁目2-8 銀泉関内ビル 1F-3F

営業時間: 11:00〜19:00

アクセス: JR京浜東北・根岸線「関内駅」北口より徒歩1分

横浜市営地下鉄「関内駅」出口2より徒歩2分

