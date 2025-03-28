【Amazonスマイルセール】「MacBook Air」各機種がセール価格に！ M3チップ搭載モデルもお買い得【2025.3】
【Amazon スマイルSALE】 開催期間：3月28日9時～4月1日23時59分
「MacBook Air」M3チップ搭載15インチモデル（スターライト）
Amazonのセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品に「MacBook Air」が追加された。開催期間は4月1日23時59分まで。
「MacBook Air」は、Appleが提供する軽量薄型のノートPCシリーズ。セールでは、Apple M3チップを備えた13インチおよび15インチモデルのほか、Apple M2チップを備えた13インチモデルがラインナップ。本体カラーやストレージの容量などが異なる様々なモデルが、期間中、割引価格で提供される。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノート（スペースグレイ）
Apple M3チップを搭載した15インチモデル。標準解像度2,560×1,664ピクセルに対応する15.3インチのLiquid Retinaディスプレイを備えており、最大18時間使えるバッテリーも搭載されている。
2022 13インチMacBook Air ミッドナイト
Apple M2チップを搭載した13インチモデル。標準解像度2,560×1,664ピクセルに対応する13.6インチのLiquid Retinaディスプレイを備えている。