4/6¤ÎÅìµþGB¥Ûー¥à¥²ー¥àºÇ½ªÀï¤ËÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡25Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤¬¡¢4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè22ÀáGAME2¡¢ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤ËÆâÅÄ¿¿Îé¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÀ¼Í¥¤Ç¡¢¡ÖÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¾®Ä»Í·Ï»²ÖÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡×¥Îー¥Þ¥óÌò¡¢¡Ö²µ½÷¥²ー¥à¤ÎÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤·¤«¤Ê¤¤°ÌòÎá¾î¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¥«¥¿¥ê¥ÊÌò¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÀ¼Í¥¤äºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À¼Í¥¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢Âè8²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤â²Ì¤¿¤·¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTOKYOーBYAKUYA¡×¡¢7·î¤Ë¤Ï17ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¤Ê¥Ïー¥È¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢11·î¤Ë¤Ï¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ーÁ´3¸ø±é¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤ÏÁª¼êÆþ¾ì¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡Ê13:00º¢¡Ë¡¢»Ïµå¼°¡Ê14:00º¢¡Ë¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¡Ê15:00º¢¡Ë¤Ç¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡Âè22ÀáGAME2¤ÏÅìµþGB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£