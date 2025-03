北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が、国際的なサイバーハッキング技術を開発するため軍の偵察総局傘下に「227研究センター」の設立を命じたと報じられました。AIベースの技術を開発し、海外を視野に入れて情報戦を強化するとのことです。N. Korea ramps up cyber offensive: New research center to focus on AI-powered hacking - Daily NK English

https://www.dailynk.com/english/n-korea-ramps-up-cyber-offensive-new-research-center-to-focus-on-ai-powered-hacking/North Korea launches new unit with a focus on AI hacking, per report | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/03/20/north-korea-launches-new-unit-with-a-focus-on-ai-hacking-per-report/北朝鮮に特化したニュースメディア「デイリーNK」は、政権内部の情報筋からの話として朝鮮人民軍偵察総局に対して金正恩氏から「海外情報戦能力を強化せよ」という命令が下され、その一環として傘下に227研究センターの設立が指示されたと報じました。偵察総局内部では、227研究センターは対外情報収集を強化するために作られたとの見方が広まっていますが、情報筋によれば、同センターは情報収集よりも攻撃的なハッキング技術やプログラムの開発に重点を置くとのことです。調査によると、同センターの主な任務はセキュリティネットワークを無力化する技術の研究や、AIを利用した情報窃盗技術の開発、金融資産のハッキング、情報収集と分析のための自動化プログラムの確立などだとされています。デイリーNKは「227研究センターを通じて、北朝鮮当局は西側諸国のサイバーセキュリティシステムを無力化し、情報や資産を盗み出し、ネットワークを混乱させるなど、ハッキング能力を強化することを計画しているようだ」と指摘しました。情報筋によると、この命は2025年2月下旬に発令し、227研究センター設立の動きが3月9日に始まったとのこと。227研究センターは偵察総局の既存の研究所とは別のもので、偵察総局本部のある平壌兄弟山区域の隣、万景台区域に設立されるとのこと。デイリーNKは「北朝鮮当局は、227研究センターを24時間体制で運営し、海外に展開する偵察総局のハッキンググループから得られる情報に即座に対応する一方、高度なハッキングプログラムの開発に資源と人員を集中させる計画だ」と指摘。同センターが人員を選抜中で、主要大学や博士課程を優秀な成績で卒業したコンピューター専門家約90人を採用する計画を立てていると伝えました。