スモール・プラネットが展開する、懐かしい気持ちを呼び起こす雑貨やアパレルをコンセプトに、ディズニーキャラクターたちを落とし込んだ「NOSTALGICA・ノスタルジカ」ブランド。

レトロなアートとビビッドなカラーリングが印象的な「NOSTALGICA・ノスタルジカ」ブランドのフラッグシップ店が、横浜ジョイナスにグランドオープンします☆

スモール・プラネット ディズニー「NOSTALGICA・ノスタルジカ 横浜ジョイナス店」

「ノスタルジカ」ディズニーシリーズ

オープン日:2025年3月13日(木)

場所:横浜ジョイナス 4階(〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目5-1)

TEL:045-577-0128

営業時間:10:00〜21:00

国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸等を行う「スモール・プラネット」が展開する『ノスタルジカ』シリーズ。

「どこか懐かしくて、でも新しい。」をテーマに、レトロ&ヴィンテージのアートを基調に、大胆でビビッドなカラーリングを取り入れたオリジナルデザインが特徴のシリーズです。

シリーズでは、過去の思い出がよみがえるような温かみのある世界観を大切にしながら、現代のトレンドもミックスした、懐かしさと新しさが融合したグッズを展開。

これまでに、ディズニーなど人気キャラクターのファッション雑貨・ステーショナリー・キッチン雑貨・アパレル用品などが多数販売されています。

そんなレトロ&ヴィンテージのアートを基調に懐かしさと新しさを感じるデザインで人気の『ノスタルジカ』グッズを中心に取り揃えたショップが、横浜駅西口のジョイナス(JOINUS)4階に、グランドオープンします☆

「ノスタルジカ」ディズニープリンセスシリーズ

NOSTALGICA新宿ミロード店の3月16日営業終了に伴い(施設閉館により)、横浜ジョイナスにてオープンする店舗では、新グッズをはじめ、発売中のノスタルジカグッズをフルでラインナップ。

ディズニープリンセスを主役にした、新生活にぴったりのステーショナリーの新雑貨や、

「ノスタルジカ」ディズニースウェットシリーズ

『ズートピア』や『リトル・マーメイド』『シンデレラ』『ピノキオ』『わんわん物語』などのアートを使ったカラフルで人気のトップスやキャップなど魅力的なグッズが並びます。

ラブリーフレンズコーナー

さらに、スモール・プラネットオリジナル新ブランドである『LOVERY FRIENDS』もコーナーとして展開。

「人にやさしく どうぶつにやさしく」のラブ&ピースをコンセプトに、ほのぼのとして愉快などうぶつたちがデザインされた他にはないオリジナルの、キュートな雑貨が取り揃えられるほか、インターネットでも話題のグッズが、手に取って見ることができます☆

NOSTALGICA横浜店オープン記念ノベルティプレゼント

横浜店のオープンを記念し、数量限定のノベルティをプレゼント。

店内でグッズを購入された方へは、非売品の「ノスタルジカオリジナルホログラムステッカー」を1枚、

ディズニーグッズを税込み2,200円以上購入された方には、ディズニーデザインの非売品缶バッジ全4種から1会計につき1つランダムで、

ラブリーフレンズグッズを購入された方には、非売品のラブリーフレンズオリジナルポストカードいずれか1種がランダムでプレゼントされます☆

※会計数によらず、ひとり様1回のみのプレゼントです

※先着プレゼントのため、なくなり次第終了となります

内装も『NOSTALGICA』の世界観を感じられる、来るだけでも楽しいショップ。

スモール・プラネットの「NOSTALGICA・ノスタルジカ 横浜ジョイナス店」は、2025年3月13日グランドオープンです☆

