【Gaming Monitor(GR2724OEL-BK)】 3月11日 予約受付開始 3月21日 発売予定 価格:89,800円

MSYは、「GRAPHT STANDARD」シリーズより、ゲーミングモニター「Gaming Monitor(GR2724OEL-BK)」を3月21日にECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて発売する。価格は89,800円。本日3月11日より先行予約販売を開始した。

本商品は、QD-OLEDパネルを搭載した27インチゲーミングモニター。解像度QHD(2,560×1,440)で、応答速度0.03ms(GTG)、リフレッシュレート240Hzに対応する。

「Gaming Monitor(GR2724OEL-BK)」3つの特徴

(1)有機ELと量子ドット(QD-OLED)による優れた映像美

有機ELパネルの特徴である優れた黒表現、色調・階調の表現はそのままに、色純度が高く、光量のロスが少ないQD-OLED方式を採用。これまでの液晶ゲーミングモニターと比べ、より映像の鮮やかさや深みを感じられる。

(2)0.03msの応答速度、240Hzのリフレッシュレートに対応

本モニターは、一般的なゲーミングモニター(1ms)の約30倍の超高速表示が可能な応答速度0.03ms(GTG)、240Hzのリフレッシュレートにより、残像感が非常に少ない状態でFPSやダークファンタジーのアクションRPGなどを楽しめる。

(3)パネルの焼きつきを防止する様々なメンテナンス機能搭載

ピクセル単位でカラーを監視することで、焼きつきの原因となる長時間の同じ色の表示を防止する。パネルの焼きつきを回避したい人に、累積4時間ごとに画面右下に自動表示される保護通知機能が搭載されている。なお、本機能はオン・オフの切り替えが可能。

【使用イメージ】【「Gaming Monitor(GR2724OEL-BK)」スペック表】

