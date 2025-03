元日本代表の本田圭佑が公式インスタグラムを更新。前髪をおろしたイメチェンぶりがふたたび話題を呼んでいる。3月4日に投稿した自撮り画像で、薄いサングラスをかけて金髪の前髪をおろしたかつてないルックを初公開。SNS上で大きな反響となったが、最新投稿では全身黒コーデで代々木公園のフットサル場を眺める様子を3枚のカットで紹介している。英文で「I wanted to see Yoyogi Futsal Stadium for Decacorn Cup on the 27th March(3月27日のデカコーンカップを代々木フットサルスタジアムで観たかった)とのメッセージを添えた。今回の投稿にもフォロワーからは続々とコメントが寄せられた。「キムタクかと思った」「キムタクやん、マジで!」「めちゃくちゃカッコいいです」「イメージがいつもと違って新鮮ですね」「前髪ありかっこいい!!!!!」「街中で遭遇したら倒れそう」などなど、驚きとともにさまざまな声が届いている。構成●サッカーダイジェストWeb編集部