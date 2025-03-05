40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ªB¥êー¥°¤ÇÀï¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢TUBCµÜÅÄÍ¡¡õ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¸Þ½½Íò·½¡ª Ä¾ÀÜÂÐ·è¤òµ¡¤Ë¸ì¤ë¥Ð¥¹¥±¤Ø¤Î»×¤¤¡ª ¡ÒÆÃÊÌÂÐÃÌ①¡Ó¡Ú¥Ð¥¹¥±/B¥êー¥°¡Û
2024¡¾25¥·ー¥º¥ó¤â¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡áB¥êー¥°¡£2·î21¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B3Âè22Àá¡¢Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÊTUBC¡ËÂÐ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Î2Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£TUBC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÜÅÄÍ¡Áª¼ê¡¢¿·³ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Þ½½Íò·½Áª¼ê――¡£¤È¤â¤Ë40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¡ÈÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿¤¬¡¢¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤Ï2ÀïÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿ー¥¿ー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢21Æü¤ÎGAME1¤Ç¤Ï¥Áー¥à3°Ì¤È¤Ê¤ë9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¤Ç¤Ïº£²ó¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É2Áª¼ê¤ÎÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡ª¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤«¤é¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÌ¤Íè¤Þ¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Á´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï2009¡¾10¥·ー¥º¥ó¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¡Ê¸½¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
µÜÅÄ¡¡¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯»þÂå¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÁ°¤«¤éÆ±¤¸¥êー¥°¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¡¢ÆüÎ©¡Ê¸½¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢·½¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»É·ãÅª¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½Íò¡¡ËÍ¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤ÏÂ´¶È¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¥×¥ìー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¢¨µÜÅÄÁª¼ê¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢NEC¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ2004Ç¯¤ËÅÏÊÆ¡Ë¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤Î¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1¥·ー¥º¥ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´ü¤Îã·Æ£¡ÊË¡Ë¤â¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――2009¡¾10¥·ー¥º¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¤½¤Î¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÅÄ¡¡ÂàÃÄ¤·¤¿¸å¤Ï¸ÅÁã¤Î¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Ê¸½²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Þ½½Íò¡¡ËÍ¼«¿È¤â¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ç¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÏÀµÄ¾¡¢ËþÂ¤¤¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀïÎÏ³°¡×¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·ー¥º¥ó¤ò¤È¤â¤ËÀï¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢º£»×¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
――¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ç¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Îº£¡¢B3¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤È¤â¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Åö»þ¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÜÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸Þ½½Íò¡¡ËÍ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤ò¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ð¥¹¥±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2²ó¤ØÂ³¤¯¡Û
¼Ì¿¿¡¦TUBCÄó¶¡
Ê¸¡¦²ÖÅÄ Àã