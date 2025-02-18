Ado¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë²ÖÂ«¡×¡ßÉÍÊÕÈþÇÈ½Ð±é¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡×¿·CM»ÏÆ°
²Î¼ê¤ÎAdo¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¡£2·î25Æü¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë²ÖÂ«¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ ¡ß Ado »ÏÆ°¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ÖCM¡Ö»ä¤Îº£Æü¤¬¡¢Æ°¤¤À¤¹¡£¡×¥é¥ÆÊÓ¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯ÊÓ¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
CM¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡×¤ò°û¤à½÷À¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËAdo¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ³¹Ãæ¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ Ado »ÏÆ°¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËAdo¤¬½Ð¸½¡£½÷À¤ÏAdo°ì¿§¤Î³¹¤ØÁö¤ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¡¢»ä¤Îº£Æü¤¬Æ°¤¤À¤¹¡£¡×¤ÇCM¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÍÊÕ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¦¥§¥ÖCM¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤¬¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡×¤ò°û¤ß¡¢Ado¤Î¡Ö¤¤¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò²¡¤¹°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö»ä¤Îº£Æü¤¬Æ°¤¤À¤¹¡£¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ado¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ado¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿ÈÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎCM¥½¥ó¥°¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ë²ÖÂ«¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏHoneyWorks¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢HoneyWorks¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ä¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ä¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤äµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Ä«¤Ê¤É¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CM¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡×¤ò°û¤à½÷À¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËAdo¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ³¹Ãæ¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ Ado »ÏÆ°¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËAdo¤¬½Ð¸½¡£½÷À¤ÏAdo°ì¿§¤Î³¹¤ØÁö¤ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¡¢»ä¤Îº£Æü¤¬Æ°¤¤À¤¹¡£¡×¤ÇCM¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ado¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ado¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿ÈÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎCM¥½¥ó¥°¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ë²ÖÂ«¡Ù¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏHoneyWorks¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢HoneyWorks¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ä¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ä¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤äµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Ä«¤Ê¤É¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£