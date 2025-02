「キス」は人間同士で古くから行われており、古代メソポタミア文明の遺跡で発見された紀元前2500年前の粘土板にもキスについての記述が残されています。現代の人間社会では恋愛感情や家族愛、友好的な関係を示す行動としてキスが行われていますが、果たして人間以外の動物もキスをするのかどうかについて、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。Do other animals kiss? | Live Science

https://www.livescience.com/animals/do-other-animals-kissキスのような特定の行動が時代や文化を超えて人間社会に広まっている時、「他の動物種も同じことをしているのではないか?」「その行為には進化的な起源があるのではないか?」と考えるのは理にかなっています。そして、キスについてこの疑問を検討する場合、まずはキスがどのような行為であるかを定義する必要があるとのこと。一口にキスと言ってもその内容は幅広く、頬にちょっと唇を触れさせる程度の軽いキスもあれば、舌を絡め合うようなディープキスもまとめてキスと呼ばれます。一方、人工呼吸の際に唇を押しつける行為については、物理的にはキスと同じであるものの、ほとんどの人はキスであると考えません。Live Scienceはこの点について、「一般的に人間のキスは、性的・ロマンチック・プラトニックのいずれであろうとも、ある種のポジティブな社会的感情を表現する必要があります」と述べています。「The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us(キスの科学:唇が教えてくれること)」の著者であるシェリル・カーシェンバウム氏は、海外メディアのNPRの取材に対し、カメが他のカメの頭を軽くはたいたり、イヌが人間を含む他の誰かをなめ回したり、キリン同士が顔や唇をこすれさせ合ったりと、動物界にもキスに似た行動は数多くみられると答えています。人間にとって最も身近な例としては、イヌが仲間や飼い主をなめ回す行動が挙げられます。物理的には「イヌもキスをする」と言えそうですが、これはイヌにとってグルーミング(毛繕い)や匂いの記憶など、人間のキスとは異なる目的がある行為です。人間同士でも、人工呼吸の際に唇が触れ合うことをキスとは呼ばないことを考えると、イヌが相手をなめ回すことは確かに「キスのような行動」ではあるものの、「キスである」とは言えないと考えられます。また、キリンでは2頭がお互いが首をぶつけ合い、時に顔や唇を互いにこすり合わせる行為が確認されています。しかし、この行動は愛情の表れではなく「ネッキング」と呼ばれる儀式的な争いであり、オス同士が優劣を競い合うために行われているとのこと。by Ian多くの動物は解剖学的に、人間のように唇と唇を重ね合わせるキスができないので、人間のようなキスができる唯一の動物種は霊長類です。霊長類の中でも人間に最も近い種のひとつとされるボノボは、人間と同様に性的行動が激しく、個体間での緊張の高まりを緩和するために疑似的な交尾を行うことなどが知られています。デューク大学の進化人類学者であるヴァネッサ・ウッズ氏は、ボノボは食べ物を共有したりグルーミングをしたりする時に長時間のキスをすることが多く、キスは「関係のバロメーター」と考えることができると語っています。実際、霊長類のグルーミング中にキスのような行動が広く見られることから、2024年には「キスはグルーミングの進化的名残なのではないか」と主張する論文も発表されました。人間以外の霊長類が行うグルーミングの最終段階では、唇を使って相手の体毛に付着した虫やゴミの破片を吸い取る行為がよくみられます。ウォーリック大学の心理学准教授であり2024年の論文を著したアドリアーノ・ラメイラ氏は、人間は進化によって体毛が薄くなったためグルーミングが不要になったものの、強い社会的絆を伝える方法としてキスのような行動が残ったのではないかと考えています。by phōs graphéラメイラ氏はLive Scienceへの電子メールで、「キスは単なる恋愛や文化的な現象ではなく、霊長類の社会的絆の進化の名残なのです」と述べています。一方でウッズ氏は、ボノボのキスはグルーミングだけでなく食べ物の共有の際にも行われることから、社会的絆の伝達以外の起源があるのではないかと考えているとのこと。Live Scienceは、「キスの進化的起源は謎のままですが、ひとつはっきりしていることがあります。他の動物も、形式や機能においてキスに似た行動を取るかもしれませんが、人間が行うキスの範囲は、他の動物とは一線を画しているのです」と述べました。