[2.9 フランス・リーグアン第21節](グルパマ スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[リヨン]

先発

GK 1 Lucas Perri

DF 3 ニコラス・タグリアフィコ

DF 19 ムサ・ニアカテ

DF 20 サエル クンベディ

DF 22 クリントン マタ

MF 8 コランタン・トリッソ

MF 15 タナー・テスマン

MF 18 ライアン シェルキ

MF 31 ネマニャ・マティッチ

MF 37 E. Nuamah

FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 40 レミ デカン

DF 16 Abner

DF 27 ワルメド オマリ

DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル

MF 7 ジョルダン・ベレトゥ

MF 23 チアゴ アルマダ

MF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ

FW 11 M. Fofana

FW 29 E. Molébé

監督

パウロ・フォンセカ

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 23 オーレリオ・ブタ

DF 55 ノア・サンギ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 24 M. Gbane

MF 30 ジョン・パトリック

FW 7 伊東純也

FW 22 ウマル・ディアキテ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

控え

GK 16 リュドゥビク・ビュテル

GK 20 アレクサンドル・オリエロ

DF 3 関根大輝

DF 31 M. Jeng

MF 10 テディ・テウマ

MF 64 M. Diadie

MF 72 アマドゥ・コネ

MF 86 E. Zabi

FW 17 中村敬斗

FW 73 I. Orazi

FW 74 ニアマ・シソコ

監督

サンバ・ディアワラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります