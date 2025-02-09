リヨンvsスタッド・ランス スタメン発表
[2.9 フランス・リーグアン第21節](グルパマ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[リヨン]
先発
GK 1 Lucas Perri
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 20 サエル クンベディ
DF 22 クリントン マタ
MF 8 コランタン・トリッソ
MF 15 タナー・テスマン
MF 18 ライアン シェルキ
MF 31 ネマニャ・マティッチ
MF 37 E. Nuamah
FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 40 レミ デカン
DF 16 Abner
DF 27 ワルメド オマリ
DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 23 チアゴ アルマダ
MF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
FW 11 M. Fofana
FW 29 E. Molébé
監督
パウロ・フォンセカ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 55 ノア・サンギ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 24 M. Gbane
MF 30 ジョン・パトリック
FW 7 伊東純也
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
控え
GK 16 リュドゥビク・ビュテル
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 3 関根大輝
DF 31 M. Jeng
MF 10 テディ・テウマ
MF 64 M. Diadie
MF 72 アマドゥ・コネ
MF 86 E. Zabi
FW 17 中村敬斗
FW 73 I. Orazi
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
サンバ・ディアワラ
※23:00開始
<出場メンバー>
[リヨン]
先発
GK 1 Lucas Perri
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 20 サエル クンベディ
DF 22 クリントン マタ
MF 8 コランタン・トリッソ
MF 15 タナー・テスマン
MF 18 ライアン シェルキ
MF 31 ネマニャ・マティッチ
MF 37 E. Nuamah
控え
GK 40 レミ デカン
DF 16 Abner
DF 27 ワルメド オマリ
DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 23 チアゴ アルマダ
MF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
FW 11 M. Fofana
FW 29 E. Molébé
監督
パウロ・フォンセカ
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 55 ノア・サンギ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 24 M. Gbane
MF 30 ジョン・パトリック
FW 7 伊東純也
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
控え
GK 16 リュドゥビク・ビュテル
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 3 関根大輝
DF 31 M. Jeng
MF 10 テディ・テウマ
MF 64 M. Diadie
MF 72 アマドゥ・コネ
MF 86 E. Zabi
FW 17 中村敬斗
FW 73 I. Orazi
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
サンバ・ディアワラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります