¡Ø¥ª¥ê¥¸¥ªKISS¡ÙÆ³Æþ¤ÇÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¾È¼Í²ÄÇ½¤Ë¡ª¤Þ¤æ¤ê¤ÊclinicÌ¾¸Å²°±É

美容皮膚科まゆりなclinic名古屋栄で、2025年1月30日にRF治療器『オリジオKISS』を導入しました。

店名 : まゆりなclinic名古屋栄

所在地 : 〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階

矢場町駅 徒歩2分/栄駅 徒歩5分

TEL : 052-238-0731

営業時間: 月金土 11:00〜20:00、水木日 10:00〜19:00/火曜定休

HP : https://mayurina-clinic.com/

RF(高周波)とHIFU(ハイフ)の2つを搭載した医療機器です。

美容大国韓国では、圧倒的なシェアを誇るオリジオシリーズの最新機種になります。

■新世代RF治療器のオリジオKISS

オリジオとはRF機器です。

RF(高周波)を皮膚の表面から照射して、脂肪層から真皮にかけ熱を加えることでコラーゲンやエラスチンを増生させ引き締める治療です。

オリジナルのオリジオは2019年に韓国で発売され、続いてオリジオXが2023年に発売、2024年にオリジオKISSがリリースされ、まゆりなclinic名古屋栄に導入となりました。

■オリジオKISSはオリジオシリーズの最新機種

オリジオKISSの『KISS』とは、器械にRFとHIFU(ハイフ)が搭載されているという意味があります。

一方オリジオXからの変化はHIFUがプラスされただけではありません。

オリジオXに搭載されているXモード、Gモードに加え、初代オリジオに搭載されていたTモードが追加され、3つのモードが設定されています。

HIFUに関しては、珍しい機能として目周りの施術ができることです。

面積が小さなハンドピースが付いており、目周りに照射できるようになっています。

またRFに関しても目周りの照射が可能になっており、目の開きが改善されます。

■3層に分けてアプローチができるため効果的

図のように3層で熱を加えていきます。

全体に照射できることがメリットです。

施術後も皮膚の中に熱が溜まった感覚が続きます。

熱が続くことでコラーゲンやエラスチン増生に繋がります。

■HIFU(ハイフ)とのコラボレーションも効果的

オリジオKISSはHIFUも搭載されています。

HIFUでSMAS層を引き締めてお肌の土台を固めつつ、RF照射を行うというプロトコールがトレンドになっています。

RF照射のみでも十分に効果はありますが、オリジオKISSに搭載されているHIFUは韓国のWONTECH社でも評価が高いHIFUです。

もちろんHIFU単独でも効果はあります。

■オリジオKISSの効果

お顔のたるみ、二重あご、目の開きの改善、小じわ、肌質改善、小鼻の毛穴縮小、人中短縮などの効果があります。

施術直後から引きあがる感じはありますが、翌々日頃から肌質の改善も自覚することが多いです。

その後1ヶ月かけて皮膚内でのコラーゲンやエラスチンの増生、リモデリングが行われ、1ヶ月後に完成となります。

■お顔のたるみを気にしている方は多い

加齢により多かれ少なかれたるみは必ず生じます。

皮膚内の弾力や靭帯などの支持組織の衰えやコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸などの減少が原因になります。

30代〜60代のアンケート結果※を見ても約7割の方がたるみを気にしているようです。

若い頃やたるみが軽いうちに対策をしておいた方がよいと考えられています。

※実施期間:2025年1月6日〜1月13日/モニター提供元:Fastask(株式会社ジャストシステム)

■RF治療器は進化している

RF治療器は古くはサーマクールなどがありますが、最近では様々なRF治療器が登場しています。

同じようなコンセプトの治療器にはボルニューマやデンシティなどもありますが、オリジオシリーズは美容大国韓国で圧倒的なシェアを誇る治療器です。

初代のオリジオから始まり、オリジオXと続き今回オリジオKISSが発売されました。

KISSの意味は、HIFUもついている複合機という意味ということですが、RF機能もオリジオXよりも充実しています。

初代オリジオがTモード、オリジオXがGモードとXモード、オリジオKISSがTモードとGモードとXモードになっています。

3層にしっかりアプローチすることで引き締まりがさらに効果的になりました。

※オリジオKISSについて

・未承認医薬品等:オリジオKISSは、日本国内未承認器機です。

・入手経路:医師の判断のもと、ウォンテックジャパン株式会社を通じて韓国のウォンテック社より個人輸入手続きを行ったものです。

・国内の承認器機の有無:同一の性能を有する他の国内承認機等はありません。

・諸外国における安全性などに係る情報:重大な副作用などの報告はございません

