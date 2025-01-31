「デニム・ティアーズ」が初の単独ポップアップを原宿で開催、デザイナーが在店

「デニム・ティアーズ（Denim Tears）」が、初の単独ポップアップを東京・原宿の古着屋「PORTRATION」で開催する。期間は2月1日と2日の2日間。期間中はデザイナーのトレマイン・エモリー（Tremaine Emory）が在店する。

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ポップアップでは、新作コレクション「The Scorpion & The Frog」を展開。同コレクションは、アメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の公民権運動と、北アイルランドの「トラブルズ」と呼ばれる社会的闘争の間に見られる類似点を探究したという。ブランドのベーシックアイテムをはじめ、熊谷隆志がディレクションするクラフト＆カルチャーショップ「シー・ピー・シー・エム（CPCM）」とのコラボレーションコレクションも揃える。

また、ポップアップ限定アイテムとして、アーティスト 村山晋が制作したマスクを用意。そのほか、日本のデザインスタジオ「DELICATE UNIT」とコラボしたMA-1 ボンバージャケットやタオル、ジャケットを展開する。

■デニム・ティアーズ ポップアップ

会期：2025年2月1日（土）〜2月2日（日）

会場：PORTRATION

所在地：東京都渋谷区神宮前2-19-2

営業時間：11:00〜20:00