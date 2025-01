【東京eスポーツフェスタ 2025】開催日:2025年1月10日~1月12日(10日はビジネスDay)会場:東京ビッグサイト 南1・2ホール(東京都江東区有明3丁目11-1)入場料:無料

東京都及び東京eスポーツフェスタ実行委員会は、eスポーツイベント「東京eスポーツフェスタ 2025」のパブリックDayを東京ビッグサイト 南1・2ホールにて1月11日・12日に開催する。入場は無料。

「東京eスポーツフェスタ」は、eスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、eスポーツの競技大会と関連産業展示会等で構成するイベント。開催6回目となる今年はリアルとオンライン、双方のメリットを活かしたハイブリッド方式で実施される。

メインとなる今年の開催種目は「WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球」、「グランツーリスモ7」、「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」、「パズドラ」、「ぷよぷよeスポーツ」、「モンスターストライク」の6種目。会場では競技大会のほか、ゲームを自由にプレイできる体験コーナーや、プログラミングを体験できる学習コーナーなどを楽しめる。

なお、イベントの様子はYouTube、ニコニコ生放送、OPENREC.tv、Twitch等でオンラインでも視聴することができる。

□「東京eスポーツフェスタ 2025」の公式サイト

Official licensed videogame of World Baseball Softball Confederation (C)Konami Digital Entertainment "eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of

their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

太鼓の達人(TM)ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.

(C)SEGA

(C)MIXI