Æ£ËÜ´²Ìé¡¢¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Îº£Ç¯ºÇ½ªÀï¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡Ä´ÆÆÄ¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Æ£ËÜ´²Ìé¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿25ºÐ¤Îµ»¹ªÇÉ¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤Æ10·î¤Þ¤Ç¤Ë5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¡¢9¡Á10·î¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨MF¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CPÀï¤Ç¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£Ç¯ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿27Æü¤Î¥¢¥í¥¦¥«Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Îµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡Ê»î¹ç·ë²Ì¤Ï1-1¡Ë¡£
¡ØO Jogo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Ô¥Ë¥§¥¤¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯23ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍMF¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÆ£ËÜ¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤Ü¾ï¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤Ã¤È¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¾¤Ë¤â¤¤¤¿¡£Á°È¾¤Þ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àï½ÑÅª¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×
¸½»þÅÀ¤ÇÆ£ËÜ¤è¤ê¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£Æ£ËÜ¤Î·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍèÇ¯²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö°ÜÀÒ¤¬É¬Í×¡×¤Ê³¤³°ÆüËÜ¿Í5Ì¾
¤Ê¤ª¡¢4¾¡6Ê¬6ÇÔ¤Î10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ï¡¢1·î6Æü¤Ë2025Ç¯¤Î½éÀï¤òÀï¤¦¡£