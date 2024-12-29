ºÇ°¦É×¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿3Æü¸å¤Ë±Ç²è»£±Æ¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡×¤Î¿¿¼Â
¡¡2024Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î1Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢Íâ2Æü¤Ë¤Ï±©ÅÄ¤ÇÆü¹Òµ¡¤¬±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²º¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ËÆüËÜ¤Î2ºî¤¬¼õ¾Þ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³¤³°¤Î²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë45¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÊÆ¥ê¡¼¥°½é¤Î¡Ö50-50¡×Ã£À®¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¡£¤½¤ó¤Ê2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÈ±Ê¾®É´¹ç¤ÎÉ×¡¦²¬ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó
¡¡9·î¾å½Ü¤ÎÍ¼Êý¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿µÈ±Ê¾®É´¹ç¤Ï¡¢¶î¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¨¡¡£
¡¡µÈ±Ê¤ÎÉ×¤Ç¡¢¸µ¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¤¬9·î3Æü¡¢ÃÀ¤Î¤¦¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£94ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤¢¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤Îµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÁíÍýÉÜ¤Ë¶Ð¤á¤¿¸å¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÈÀÒ¤ò°Ü¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼«Í³¤Ë±ÇÁü¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤ÆÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤Î´é¤ò¸ò¸ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤ÆÎ×¾ì´¶¤ò½Ð¤¹»£±Æ¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÎÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿»É·ãÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼çÉØÁØ¤¬ìÅ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¡ÈÃë¥É¥é¡É¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ÇµÈ±Ê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1964Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿µÈ±Ê¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÈÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¬24ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤³¤ÎÎø¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£µÈ±Ê¤µ¤ó¤ÏÇË¶ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÈÃÛ¤¤¤¿ÃÏ°Ì¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¾ãÊÉ¤Ï¡ÈµÈ±Ê²È¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Éã¿Æ¤Î»ö¶È¼ºÇÔ¤Ç¡È²Ô¤®Æ¬¡É¤Ë
¡¡µÈ±Ê¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅìÂçÂ´¤Î´±Î½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¤·¤Æ»ö¶È¤òµ¯¤³¤¹¤â¼ºÇÔ¡£²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤ÇÆÀ¤ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼ýÆþ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ËµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µÈ±Ê¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÎ¾¿Æ¤¬°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áµÈ±Ê²È¤Î²Ô¤®Æ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ì¼¤ò¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÅÏ¤µ¤ó¤ÈÇË¶É¸å¤â¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿µÈ±Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö26ºÐ¤Î¤È¤¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¶ËÅÙ¤Î²áÏ«¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿15ºÐÇ¯¾å¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÅÏ¤µ¤ó¤È¤ÎÎø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ÆµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Î¥º§Îò¤Î¤¢¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏµÚ¤Ó¹ø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤¿Ëö¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅöÁ³¡¢Î¾¿Æ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£¤·¤«¤·¡¢
¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡1973Ç¯¤Î8·î3Æü¡¢¤½¤¦¹ð¤²¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤¿µÈ±Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£Î¾¿Æ¤Ï¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡É
¡¡·ëº§Åö»þ¡¢µÈ±Ê¤Ï»¨»ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÆó½½¸Þ¡¢Ï»¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿Í´Ö¤Ý¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Õ
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿µÈ±Ê¤Ï¡ÈÎ¾¿Æ¤Î¿Í·Á¡É¤«¤é¡È°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¡ÈÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎµÈ±Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤ß¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÎÁÍý¤äºÛË¥¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²È»ö¤ò³Ø¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡È°¦ºÊÊÛÅö¡É¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¤ËÉüµ¢¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢²ÈÄí¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤È¤´¼ç¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²á¹ó¤Ê»Å»ö¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÈ±Ê¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤È²áµî¤Î»¨»ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¡¢ËÍ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Å»ö¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¤³¤È¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Õ
¡¡µÈ±Ê¤ò¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤Þ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÈ±Ê¤Ï¡¢É×¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µÈ±Ê¤ÎÊì¿Æ¤¬½ñ¤¤¤¿¡Èº¨¤ßÀá¡É
¡¡¤½¤Î¸å¤âÉ×ÉØ¤ÇÃç¤è¤¯¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀï¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢¶¦¤ËÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£¤³¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¡¢µÈ±Ê¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È¼ç¿Í¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡È¤¦¤Á¤Î²¬ÅÄ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤´¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤ò¥Î¥í¥±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤È¤¤Ï¡ÈÂÀÏº¤µ¤ó¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡×
¡¡³°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¡ÈµÈ±Ê¾®É´¹ç¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤½¤Î¤È¤¤À¤±¡¢°¦¤¹¤ëÉ×¤ÎÈ¼Î·¤Ç¤¢¤ë¡È²¬ÅÄ¾®É´¹ç¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤òÁ÷¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈµÈ±Ê²È¡É¤È¤Î³Î¼¹¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬1976Ç¯¤Ë½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ô»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤À¤±»¦¤·¤¿¤¤¤È¡È»¦°Õ¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï²¬ÅÄÂÀÏº¤È¤¤¤¦ÃË¤Ç¡¢»ä¤Î¼¡½÷¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ø·¸½¤Éü¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î½ÐÈÇ¤òµ¡¤ËºÆ¤ÓÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î³Î¼¹¤â²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÏÂ²ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈ±Ê¤µ¤ó¤âÎ¾¿Æ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤âºÊ¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿¡É¤Ê¤ó¤ÆÀ¤´Ö¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÊì¿Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿É×ÉØ¤ÎÊâ¤ß¤Ïº£Ç¯¤Ç51Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¨¡¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¾ìÌÌ¤ËÌá¤ë¡£
É×¤ÎÂ¾³¦¤Î3Æü¸å¡¢¸½¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿
¡¡9·î2Æü¡¢µÈ±Ê¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£É×¤È¡¢ºÇ´ü¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¤Ç2025Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÏÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉÂ¾õ¤â°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½Äê¤É¤ª¤ê»£±Æ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤Ë9·î3Æü¤Î¸áÁ°1»þ15Ê¬¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£µÈ±Ê¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡£
¡¡²õ¤ì¤«¤±¤¿¼«Ê¬¤òµß¤¤¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎÉ×¤Î»à¤Ï¡¢¿È¤òÎö¤«¤ì¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢µÈ±Ê¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¤·¤¿3Æü¸å¤Î9·î6Æü¡¢µÈ±Ê¤Î»Ñ¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æ±Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¹À»Ô¤äÅ·³¤Í´´õ¤¬¸½¾ì¤«¤éµ¢¤ëÃæ¡¢µÈ±Ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬¸½¾ì¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯É½¤ÈÆ±¤¸9·î13Æü¤Ç¤·¤¿¡£µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤Ä¤é¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ÏÈù¿Ð¤â¸«¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¡È¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È°§»¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡Á´ÎÏ¤Ç½÷Í¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëµÈ±Ê¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£