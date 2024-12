1911年、埼玉県秩父郡長瀞町(ながとろまち)に上武鉄道(現 秩父鉄道)「宝登山駅」(現 長瀞駅)が開業しました。その際に行われた開通祝賀会で代表演説をしたのは、「近代日本経済の父」と称される実業家、渋沢栄一翁です。

その翌年(1912年/大正元年)、上武鉄道が旅館「長瀞館(ちょうせいかん)」を開業。1913年には栄一翁が鉄道延伸の視察に訪れて宿泊しました。そんな栄一翁も泊まった長瀞館が、読みはそのままに、「長生館」と改称したのは1916年のことです。

創業から110余年、長瀞観光の歴史とともに歩んできた長生館は、すべての客室が庭園と荒川・長瀞渓谷に面しており、国指定名勝「長瀞渓谷・岩畳」を望む眺望が自慢の宿です。

館内に掲げてある「江流有聲断岸千尺」(後赤壁賦・蘇軾)は、渋沢栄一翁の書写です。「岩畳に佇むと荒川がゆったりと流れる音がする。急峻な崖は中国の赤壁の地を想起させる。いつ訪れても飽きることがない長瀞はまさに天下の景勝地である」という栄一翁の想いが込められています。

庭園と長瀞渓谷に面した客室

長生館の客室は全22室。すべての客室から庭園と荒川・長瀞渓谷に面しており、四季折々の風景を楽しめます。今回は、1階のスタンダードタイプの和室(12畳)に泊まりました。

落ち着いた趣のある和室で、古いながらもよく手入れされており、とても清潔感があります。床の間の生け花や卓上の茶菓子とお漬物に、ホスピタリティを感じました。

きなこの優しい味わいが特徴の銘菓「五家寶」は、館内の売店で購入できます。

客室の外にはウッドデッキがあり、紅葉したお庭の木々、その向こうに荒川と石畳が見えました。誰にも邪魔されることなく、こんな絶景を望むロケーションで宿泊できるお宿は貴重です。

夜、お部屋の灯りを消してライトアップされた庭園を眺めると、日常を忘れてくつろげました。

大浴場(内湯と露天風呂)

長生館には内湯と露天風呂を備えた宿泊者専用の大浴場があります。利用時間はチェックイン後から24時までと、翌朝6時から8時30分まで。露天風呂はメタほう酸泉 pH10.0の温泉(運び湯)で、長瀞渓谷の風景が少し見渡せ、秋は紅葉観賞も楽しめます。

女湯の露天風呂は「檜風呂」です。

男湯の露天風呂は「岩風呂」です。男湯と女湯の入れ替えはありません。

内湯には竹酢液が使用されています。竹酢液は竹の養分を凝縮したもので、ミネラルを豊富に含有し、殺菌・消炎・消毒・消臭効果に優れており、温浴効果も高まるといわれています。ゆったりとくつろげて、旅の疲れを癒せました。

入浴後は、無料マッサージ機・冷水コーナー・自動販売機を備えたお休み処で休憩できます。

食事(夕食・朝食)

夕食には、旬の食材、地の食材、季節に応じた和食会席料理をいただけます。この日の献立は、季節の五種盛り、鮪の造りと鯉のあらい、鱒の塩焼き、ぼたん鍋、丸十はさみ揚げなどでした。

季節が限られますが、長生館創業当時より伝わるソウルフードともいえる「鯉のあらい」や「猪肉のぼたん鍋」「川魚の塩焼き」は、ぜひとも味わってみてください。地酒やクラフトビールなどもそろっています。

朝食は、レストラン(または広間)で、朝の時間帯でまだ静かな荒川・長瀞渓谷を眺めつつ、地元食材を生かした和定食をいただけます。セルフサービスのコーヒーも用意されていました。

国指定名勝「長瀞渓谷・岩畳」

長瀞は、旧親鼻(おやはな)橋から旧高砂橋までの荒川の両岸が国指定の名勝天然記念物になっています。なかでも、長生館のすぐ目の前に広がる長瀞渓谷・岩畳は有名です。

この岩畳は、約8,500万年〜約6,600万年前(中生代白亜紀)、秩父帯や四万十帯の岩石の一部がプレートとともに地下深く引きずり込まれてできた結晶片岩が荒川の流れによって侵食されてできた河成段丘で、岩盤がむき出しになっているのが特徴です。

地下深くでつくられた岩石を地表で観察できるため、地質学上も貴重で、「地球の窓」と呼ばれています。ぜひこの岩畳の上を歩いて、圧倒的な地球のエネルギーを肌で感じてみてください。

春から秋にかけては、美しい渓谷をゆったりと、ときにはスリリングに楽しめる昔ながらの舟下り「長瀞ラインくだり」も楽しめます。ヤマフジ、サクラ、ユキヤナギ、ヤマツツジなどの花が咲き乱れ鳥のさえずりが聞こえる春も、木々が赤や黄色に色づく秋も、絶景が見られると人気です。

そのほか、長瀞町には、寳登山(ほどさん)神社や長瀞トリックアート有隣倶楽部などの見どころもあります。長生館は秩父鉄道 長瀞駅からも近く、長瀞町観光の拠点にぴったりです。

名称:長瀞温泉 花のおもてなし 長生館

所在地:埼玉県秩父郡長瀞町長瀞449

アクセス:秩父鉄道 長瀞駅から3分

公式サイト:https://choseikan.com/

